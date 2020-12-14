Додано: Сер 07 лют, 2024 05:05

Genie написав: барабашов написав: вы реализовали уже такой план-максимум для себя: продали всё наследство в старом фонде Киева или вашего обл.центра, вывезли эту сумму налом в Испанию/Италию/Грецию и купили там достойные метры в приличном месте за имеющиеся допустим 150куевро(ну или сотню)??? Похвастайтесь приобретением, а мы предложим варианты ремонта, если он там необходим.

И уточните, какая работа вами рассматривается в этом месте, с какой зрп после налогов и где и за какие тугрики будут там учиться ваши дети(ВУЗ или колледж) вы реализовали уже такой план-максимум для себя: продали всё наследство в старом фонде Киева или вашего обл.центра, вывезли эту сумму налом в Испанию/Италию/Грецию и купили там достойные метры в приличном месте за имеющиеся допустим 150куевро(ну или сотню)??? Похвастайтесь приобретением, а мы предложим варианты ремонта, если он там необходим.И уточните, какая работа вами рассматривается в этом месте, с какой зрп после налогов и где и за какие тугрики будут там учиться ваши дети(ВУЗ или колледж)



не поняла вашего скептического тона. Люди отправляли еще до войны дочерей и сыновей - особенно во время безвиза в Польшу, Чехию, Словакию в вузы и колледжи, у кого на что денег и сил хватает.

Из того, что является общеизвестным фактом - как минимум в Германии, Чехии, Шотландии есть гипотетически бесплатное высшее образование. Нужно знать на определенном уровне язык страны.

Англичане-хосты к примеру, вполне реально считающие себя средним классом, серьезно ведут беседы с детьми о поступлении в Шотландию после школы как вариант.

Колледжи в Англии бесплатные.

У меня знакомые из потока еще в 2000х поступали с чешским языком на 4,5 курс пражского университета и доучивались там бесплатно.

Сейчас в школах с 1-3го класса дети учат как минимум 2 языка, очень многое зависит от родителей - нужно привить мотивацию, нанимать репетиторов, искать курсы и т.д. и т.п.

Или развивать другие способности в ребёнке.

Ну и платного образования никто не отменял, да.



Ну и при этом не надо про то, что кто-то здесь кого-то агитирует. Я тоже продумываю несколько вариантов не поняла вашего скептического тона. Люди отправляли еще до войны дочерей и сыновей - особенно во время безвиза в Польшу, Чехию, Словакию в вузы и колледжи, у кого на что денег и сил хватает.Из того, что является общеизвестным фактом - как минимум в Германии, Чехии, Шотландии есть гипотетически бесплатное высшее образование. Нужно знать на определенном уровне язык страны.Англичане-хосты к примеру, вполне реально считающие себя средним классом, серьезно ведут беседы с детьми о поступлении в Шотландию после школы как вариант.Колледжи в Англии бесплатные.У меня знакомые из потока еще в 2000х поступали с чешским языком на 4,5 курс пражского университета и доучивались там бесплатно.Сейчас в школах с 1-3го класса дети учат как минимум 2 языка, очень многое зависит от родителей - нужно привить мотивацию, нанимать репетиторов, искать курсы и т.д. и т.п.Или развивать другие способности в ребёнке.Ну и платного образования никто не отменял, да.Ну и при этом не надо про то, что кто-то здесь кого-то агитирует. Я тоже продумываю несколько вариантов

Под это мероприятие есть квартира в Киеве на продажу, за которую тысяч 40 думают выручить. Шо за квартира - не знаю, если правильно угадал - сталинка на Отрадном.

Друзья подумывают отправить сына в США на учебу.Проблема в том, что сами не хотят ехать, а сыну сейчас 16, через год закончит школу, но будет 17 с чем-то, могут не выпустить.В США до 18 - несовершеннолетний.Надо ехать с кем-то из родителей, но те не хотят.На самом деле, столько и не обязательно.Ребенка хотят засунуть в айти, под это подойдет Бруклин каледж.Около 15 куе в год. Но можно сделать финт ушами - получить Ю4Ю и приехать на год раньше, закончить школу тут и получить резидентство НЙС, тогда учеба будет 7 куе в год или 28 куе за бакалавра.Это без остальных расходов.Проблема в самой семье, точнее в том, что родители не хотят выезжать (дома, машины, бизнес и полное отсутствие Инглиша).Я пишу с недельным опозданием от обсуждения, поэтому напомню что барабашов все про плинтуса в пуповых локациях писал.Не очень умно покупать что-то даже если есть деньги пока не понял - это место твое или нет. Понимание приходит не раньше чем через 5 лет.На моменте вообще нет смысла покупать что-то ибо выгоднее арендовать.Если еще к этому добавить, что в американских банках депо в районе 5%, то вообще не видно резона что-то покупать за 300 куе, если эти 300 куе приносят значительную прибавку к ренту, а если купить что-то за 300 куе, то еще мейнтаненса (типа коммуналка+налоги) будет 700-800 долларов, итого потеря дохода в 1250 + расход в 800 на 2000 аренды и выходит.