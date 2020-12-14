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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11572115731157411575>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24

Re: Скоро розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві

  Бетон написав:Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе

1. Знали, куди йшли ;)
2. Люди 200куе вдома тримають :shock:
(Чи то судді/прокурори і для них це так... два хабяря? ;) )
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:04

trololo

на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:33

Увага!
На днях розпочинається дорожай:
"Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд"

Поспішайте інвештувати! :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:51

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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що чутно зі станціями метро "Львівська брама" та "Суднобудівна"? Коли відкриття?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Що чутно зі станціями метро "Львівська брама" та "Суднобудівна"? Коли відкриття?
Вже після перемоги
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:31

  smdtranz написав:trololo

на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется

І в штатах.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 05:05

  Genie написав:
  барабашов написав:вы реализовали уже такой план-максимум для себя: продали всё наследство в старом фонде Киева или вашего обл.центра, вывезли эту сумму налом в Испанию/Италию/Грецию и купили там достойные метры в приличном месте за имеющиеся допустим 150куевро(ну или сотню)??? Похвастайтесь приобретением, а мы предложим варианты ремонта, если он там необходим.
И уточните, какая работа вами рассматривается в этом месте, с какой зрп после налогов и где и за какие тугрики будут там учиться ваши дети(ВУЗ или колледж)


не поняла вашего скептического тона. Люди отправляли еще до войны дочерей и сыновей - особенно во время безвиза в Польшу, Чехию, Словакию в вузы и колледжи, у кого на что денег и сил хватает.
Из того, что является общеизвестным фактом - как минимум в Германии, Чехии, Шотландии есть гипотетически бесплатное высшее образование. Нужно знать на определенном уровне язык страны.
Англичане-хосты к примеру, вполне реально считающие себя средним классом, серьезно ведут беседы с детьми о поступлении в Шотландию после школы как вариант.
Колледжи в Англии бесплатные.
У меня знакомые из потока еще в 2000х поступали с чешским языком на 4,5 курс пражского университета и доучивались там бесплатно.
Сейчас в школах с 1-3го класса дети учат как минимум 2 языка, очень многое зависит от родителей - нужно привить мотивацию, нанимать репетиторов, искать курсы и т.д. и т.п.
Или развивать другие способности в ребёнке.
Ну и платного образования никто не отменял, да.

Ну и при этом не надо про то, что кто-то здесь кого-то агитирует. Я тоже продумываю несколько вариантов
\

Друзья подумывают отправить сына в США на учебу.
Проблема в том, что сами не хотят ехать, а сыну сейчас 16, через год закончит школу, но будет 17 с чем-то, могут не выпустить.
В США до 18 - несовершеннолетний.
Надо ехать с кем-то из родителей, но те не хотят.
Под это мероприятие есть квартира в Киеве на продажу, за которую тысяч 40 думают выручить. Шо за квартира - не знаю, если правильно угадал - сталинка на Отрадном.
На самом деле, столько и не обязательно.
Ребенка хотят засунуть в айти, под это подойдет Бруклин каледж.
Около 15 куе в год. Но можно сделать финт ушами - получить Ю4Ю и приехать на год раньше, закончить школу тут и получить резидентство НЙС, тогда учеба будет 7 куе в год или 28 куе за бакалавра.
Это без остальных расходов.
Проблема в самой семье, точнее в том, что родители не хотят выезжать (дома, машины, бизнес и полное отсутствие Инглиша).
Я пишу с недельным опозданием от обсуждения, поэтому напомню что барабашов все про плинтуса в пуповых локациях писал.
Не очень умно покупать что-то даже если есть деньги пока не понял - это место твое или нет. Понимание приходит не раньше чем через 5 лет.
На моменте вообще нет смысла покупать что-то ибо выгоднее арендовать.
Если еще к этому добавить, что в американских банках депо в районе 5%, то вообще не видно резона что-то покупать за 300 куе, если эти 300 куе приносят значительную прибавку к ренту, а если купить что-то за 300 куе, то еще мейнтаненса (типа коммуналка+налоги) будет 700-800 долларов, итого потеря дохода в 1250 + расход в 800 на 2000 аренды и выходит.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 05:19

  airmax78 написав:
  smdtranz написав:будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.

в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка

все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости

Вы описали квитку.


Кроме п1.
Локация.
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" (ТМ Эйрмакс).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 05:22

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:
  smdtranz написав:будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.

в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка

все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости

Вы описали квитку.

Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.


Квитка - не для того, чтобы в ней жить. Это произведение искусства. От нее надо получать эстетическое удовольствие даже просто от осознания, что она есть.
А с безопасностью в Вене все в порядке.
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