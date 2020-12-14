Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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ну не то, чтобы совсем важным, скорее таковым, что не зависит от владельца квартиры. мне нравится такое, когда заходишь с улицы, а не со двора, не лазить по подворотням, не объяснять курьерам и гостям, куда идти и тд. безопасность, в том числе, тоже. это больше к старому фонду больше относится, а не новым жк. при прочих равных я бы выбрал с фасадным входом. а так то любой выбор это компромисс, в чем то придется уступить.
Безопасность. Безопасность это когда в паркинг заехал и вылез в свою секцию или на территорию зашёл, за тобой закрылась дверь, а уже с территории входные группы. А когда входная группа на фасаде, какая тут безопасность. С такой безопасностью грабят квартиры стояками
Безопасность - это когда тебе это слово даже в голову не приходит.