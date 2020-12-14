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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11572115731157411575
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 05:26

  Бетон написав:
  smdtranz написав:Natt

ну не то, чтобы совсем важным, скорее таковым, что не зависит от владельца квартиры.
мне нравится такое, когда заходишь с улицы, а не со двора, не лазить по подворотням, не объяснять курьерам и гостям, куда идти и тд.
безопасность, в том числе, тоже.
это больше к старому фонду больше относится, а не новым жк.
при прочих равных я бы выбрал с фасадным входом. а так то любой выбор это компромисс, в чем то придется уступить.

Безопасность.
Безопасность это когда в паркинг заехал и вылез в свою секцию или на территорию зашёл, за тобой закрылась дверь, а уже с территории входные группы.
А когда входная группа на фасаде, какая тут безопасность. С такой безопасностью грабят квартиры стояками


Безопасность - это когда тебе это слово даже в голову не приходит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:30

То «ракета-даражай» полетела
Помощь джоны провалили, скоро и ПВО заправить нечем будет
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Києві ппо найкраще, проблема що з тривогами нормально ні в садок не походиш ні в школу
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:39

  Чукча2 написав:То «ракета-даражай» полетела
Помощь джоны провалили, скоро и ПВО заправить нечем будет

Придётся за свои покупать.
Но не за что.
Бабло ушло на спецобсерацию слежения за Бигусом. 😏
ПИ. Си.
Головна мета створення держави - розкрадати бюджетні кошти десь з 14.00
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  smdtranz написав:trololo

на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется

І в штатах.
А звідки така інформація про штати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:25

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  smdtranz написав:Natt

ну не то, чтобы совсем важным, скорее таковым, что не зависит от владельца квартиры.
мне нравится такое, когда заходишь с улицы, а не со двора, не лазить по подворотням, не объяснять курьерам и гостям, куда идти и тд.
безопасность, в том числе, тоже.
это больше к старому фонду больше относится, а не новым жк.
при прочих равных я бы выбрал с фасадным входом. а так то любой выбор это компромисс, в чем то придется уступить.

Безопасность.
Безопасность это когда в паркинг заехал и вылез в свою секцию или на территорию зашёл, за тобой закрылась дверь, а уже с территории входные группы.
А когда входная группа на фасаде, какая тут безопасность. С такой безопасностью грабят квартиры стояками


Безопасность - это когда тебе это слово даже в голову не приходит.

Это где-то в другой вселенной, где нет тестостероновых имбецилов с оружием, а они есть в любой самой благополучной стране
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомый военный, которому я наконец отдал долг 40 куе хочет купить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OUZKr.html

Я абсолютно ничего не знаю про него. Кто подскажет, пусть берет?

А не, нашёл на домике уже. Это очередная 3аlупа Войцеховского
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 07 лют, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:38

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vitaliiangel
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