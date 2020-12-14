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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11573115741157511576
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:34

  truzyb119 написав:Бетон Якщо не лякає що будинок по факту недобудова із незавершеною секцією, котлованом з внутрішньої частини ЖК і останнім часом просідаючим асфальтом біля будинку, то однозначно можна брати. Район хоч і Борщага але тихий, Поруч Преса України яка кожну зиму топить дровами і чимсь вонючим.


Це ж новобуд, а не клятий "хрущ".
Треба швидко брати!!!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:38

  Бетон написав:Знакомый военный, которому я наконец отдал долг 40 куе хочет купить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OUZKr.html

Я абсолютно ничего не знаю про него. Кто подскажет, пусть берет?

А не, нашёл на домике уже. Это очередная 3аlупа Войцеховского

Лохостройка отпущенного прокуратурой Киева Войцеховского
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:15

  Бетон написав:Знакомый военный, которому я наконец отдал долг 40 куе хочет купить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OUZKr.html

Я абсолютно ничего не знаю про него. Кто подскажет, пусть берет?

А не, нашёл на домике уже. Это очередная 3аlупа Войцеховского

Перші три секції більш-менш обжиті. Решта хз як. Колись ходив навіть у ВП. Але нахалбуд у ПС в пішій доступності до ШРТ виявився більш привабливим ціні/якість і надійними варіантом.
flyman
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  #<1 ... 11573115741157511576
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