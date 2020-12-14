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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2024 11:34
truzyb119 написав:Бетон
Якщо не лякає що будинок по факту недобудова із незавершеною секцією, котлованом з внутрішньої частини ЖК і останнім часом просідаючим асфальтом біля будинку, то однозначно можна брати. Район хоч і Борщага але тихий, Поруч Преса України яка кожну зиму топить дровами і чимсь вонючим.
Це ж новобуд, а не клятий "хрущ".
Треба швидко брати!!!
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:38
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:15
Перші три секції більш-менш обжиті. Решта хз як. Колись ходив навіть у ВП. Але нахалбуд у ПС в пішій доступності до ШРТ виявився більш привабливим ціні/якість і надійними варіантом.
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