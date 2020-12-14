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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11573115741157511576
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:34

  truzyb119 написав:Бетон Якщо не лякає що будинок по факту недобудова із незавершеною секцією, котлованом з внутрішньої частини ЖК і останнім часом просідаючим асфальтом біля будинку, то однозначно можна брати. Район хоч і Борщага але тихий, Поруч Преса України яка кожну зиму топить дровами і чимсь вонючим.


Це ж новобуд, а не клятий "хрущ".
Треба швидко брати!!!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:38

  Бетон написав:Знакомый военный, которому я наконец отдал долг 40 куе хочет купить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OUZKr.html

Я абсолютно ничего не знаю про него. Кто подскажет, пусть берет?

А не, нашёл на домике уже. Это очередная 3аlупа Войцеховского

Лохостройка отпущенного прокуратурой Киева Войцеховского
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:15

  Бетон написав:Знакомый военный, которому я наконец отдал долг 40 куе хочет купить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OUZKr.html

Я абсолютно ничего не знаю про него. Кто подскажет, пусть берет?

А не, нашёл на домике уже. Это очередная 3аlупа Войцеховского

Перші три секції більш-менш обжиті. Решта хз як. Колись ходив навіть у ВП. Але нахалбуд у ПС в пішій доступності до ШРТ виявився більш привабливим в ціні/якість і надійнішим варіантом.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Краше подивитись щось інше
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:02

До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:09

  Faceless написав:
UA написав:
  smdtranz написав:trololo

на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется

І в штатах.
А звідки така інформація про штати?


Это есть, но не всегда.
Есть закрытые комьюнити, где дом можно купить после одобрения НОА, в городах - коопы, где персоналия должна быть апрувана правлением коопа.
Одного только финансового ценза недостаточно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:20

  rjkz написав:
  Faceless написав:А звідки така інформація про штати?


Это есть, но не всегда.
Есть закрытые комьюнити, где дом можно купить после одобрения НОА, в городах - коопы, где персоналия должна быть апрувана правлением коопа.
Одного только финансового ценза недостаточно.

Там де потрібно отримувати дозвіл сусідів на купівлю нерухомості ціна вища чи нижча в порівнянні з домами де такі обмеження відсутні?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.


Тут надо весь 24 год ждать тогда: выбору у нас, в РФ, в США )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:11

  UA написав:До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.

І купити фанери або плівки.
Згодиться!
"Мешканці пошкодженого будинку в Голосіївському районі заклеюють вікна плівкою

"У мене квартира, де я залишався, щойно з неї вийшов, тобто цілий день сьогодні там просидів, повністю ціла. Я вийшов, щоб купити плівку і скотч, щоб заклеїти раму на балконному вікні. Її винесло. Я не знав, що мене назад не впускатимуть. В мене там дві тварини. Мені потрібно конче потрапити у квартиру", — розповів мешканець будинку Максим"
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:25

  Frant написав:
  UA написав:До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.

І купити фанери або плівки.
Згодиться!
"Мешканці пошкодженого будинку в Голосіївському районі заклеюють вікна плівкою

"У мене квартира, де я залишався, щойно з неї вийшов, тобто цілий день сьогодні там просидів, повністю ціла. Я вийшов, щоб купити плівку і скотч, щоб заклеїти раму на балконному вікні. Її винесло. Я не знав, що мене назад не впускатимуть. В мене там дві тварини. Мені потрібно конче потрапити у квартиру", — розповів мешканець будинку Максим"

У меня знакомая живёт рядом с этим домом в Голосеево, тоже говорит окнам досталось.
antey1969
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