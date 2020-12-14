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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2024 11:34
truzyb119 написав:Бетон
Якщо не лякає що будинок по факту недобудова із незавершеною секцією, котлованом з внутрішньої частини ЖК і останнім часом просідаючим асфальтом біля будинку, то однозначно можна брати. Район хоч і Борщага але тихий, Поруч Преса України яка кожну зиму топить дровами і чимсь вонючим.
Це ж новобуд, а не клятий "хрущ".
Треба швидко брати!!!
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:38
Лохостройка отпущенного прокуратурой Киева Войцеховского
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:15
Перші три секції більш-менш обжиті. Решта хз як. Колись ходив навіть у ВП. Але нахалбуд у ПС в пішій доступності до ШРТ виявився більш привабливим в ціні/якість і надійнішим варіантом.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:18
Краше подивитись щось інше
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:02
До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:09
Faceless написав: UA написав: smdtranz написав:trololo
на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется
І в штатах.
А звідки така інформація про штати?
Это есть, но не всегда.
Есть закрытые комьюнити, где дом можно купить после одобрения НОА, в городах - коопы, где персоналия должна быть апрувана правлением коопа.
Одного только финансового ценза недостаточно.
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rjkz
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:20
rjkz написав: Faceless написав:
А звідки така інформація про штати?
Это есть, но не всегда.
Есть закрытые комьюнити, где дом можно купить после одобрения НОА, в городах - коопы, где персоналия должна быть апрувана правлением коопа.
Одного только финансового ценза недостаточно.
Там де потрібно отримувати дозвіл сусідів на купівлю нерухомості ціна вища чи нижча в порівнянні з домами де такі обмеження відсутні?
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UA
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:20
UA написав:
До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
Тут надо весь 24 год ждать тогда: выбору у нас, в РФ, в США )))
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Andrey2512
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:11
UA написав:
До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
І купити фанери або плівки.
Згодиться!
"Мешканці пошкодженого будинку в Голосіївському районі заклеюють вікна плівкою
"У мене квартира, де я залишався, щойно з неї вийшов, тобто цілий день сьогодні там просидів, повністю ціла. Я вийшов, щоб купити плівку і скотч, щоб заклеїти раму на балконному вікні. Її винесло. Я не знав, що мене назад не впускатимуть. В мене там дві тварини. Мені потрібно конче потрапити у квартиру", — розповів мешканець будинку Максим"
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Frant
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:25
Frant написав: UA написав:
До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
І купити фанери або плівки.
Згодиться!
"Мешканці пошкодженого будинку в Голосіївському районі заклеюють вікна плівкою
"У мене квартира, де я залишався, щойно з неї вийшов, тобто цілий день сьогодні там просидів, повністю ціла. Я вийшов, щоб купити плівку і скотч, щоб заклеїти раму на балконному вікні. Її винесло. Я не знав, що мене назад не впускатимуть. В мене там дві тварини. Мені потрібно конче потрапити у квартиру", — розповів мешканець будинку Максим"
У меня знакомая живёт рядом с этим домом в Голосеево, тоже говорит окнам досталось.
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