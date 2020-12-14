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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:14
rjkz написав:
Я-бы не сказал что цена напрямую от этого зависит.
Конечно, в результате такого отбора, публика более обеспеченная и спокойная.
Но и в НОА и в коопах есть ограничения, которые делают покупку менее привлекательной под инвестицию, поэтому разные факторы влияют на ценообразование.
Так і в Україні, купівля для себе і купівля з метою заробити, це зовсім різні підходи.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 20:20
Andrey2512 написав: UA написав:
До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
Тут надо весь 24 год ждать тогда: выбору у нас, в РФ, в США )))
У нас все просто.
Дякуючи хуйло всі кандидати проНАТОвські і проЕСівські.
В рф вибори?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 21:38
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