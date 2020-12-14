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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11574115751157611577
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:14

  rjkz написав:Я-бы не сказал что цена напрямую от этого зависит.
Конечно, в результате такого отбора, публика более обеспеченная и спокойная.
Но и в НОА и в коопах есть ограничения, которые делают покупку менее привлекательной под инвестицию, поэтому разные факторы влияют на ценообразование.

Так і в Україні, купівля для себе і купівля з метою заробити, це зовсім різні підходи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:20

  Andrey2512 написав:
  UA написав:До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.


Тут надо весь 24 год ждать тогда: выбору у нас, в РФ, в США )))

У нас все просто.
Дякуючи хуйло всі кандидати проНАТОвські і проЕСівські.
В рф вибори? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 21:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://vm.tiktok.com/ZM6vP6E5Y/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:33

Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.


А що буде з цінами на будиночки в передмісті Києва?) Котеджі-новобудови, наприклад.

Знайомий розглядає для придбання
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:26

  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?

спасибо, посмеялся
Пускай держат карман шире
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:47

  Олежан написав:паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4

там ще й район з регулярними прильотами :cry:
nmd
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:50

  nmd написав:
  Олежан написав:паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4

там ще й район з регулярними прильотами :cry:

та да, тоже жду когда бесплатно будут давать квартиры в том районе

но пока аренда квартир +30%. паркинг +70% за год :|
Олежан
 
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