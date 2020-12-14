Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:14
rjkz написав:
Я-бы не сказал что цена напрямую от этого зависит.
Конечно, в результате такого отбора, публика более обеспеченная и спокойная.
Но и в НОА и в коопах есть ограничения, которые делают покупку менее привлекательной под инвестицию, поэтому разные факторы влияют на ценообразование.
Так і в Україні, купівля для себе і купівля з метою заробити, це зовсім різні підходи.
UA
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Додано: Сер 07 лют, 2024 20:20
Andrey2512 написав: UA написав:
До прояснення ситуації з американською допомогою напевно краше утриматись від придбання нерухомості.
Тут надо весь 24 год ждать тогда: выбору у нас, в РФ, в США )))
У нас все просто.
Дякуючи хуйло всі кандидати проНАТОвські і проЕСівські.
В рф вибори?
UA
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Додано: Сер 07 лют, 2024 21:38
kingkongovets
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:33
Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.
Frant
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:33
Frant написав:
Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.
А що буде з цінами на будиночки в передмісті Києва?) Котеджі-новобудови, наприклад.
Знайомий розглядає для придбання
Andrey2512
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:58
жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2
єто уже дно? или будет ниже?
Олежан
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:00
Олежан
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:26
спасибо, посмеялся
Пускай держат карман шире
Феодал
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:47
там ще й район з регулярними прильотами
nmd
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:50
nmd написав:
там ще й район з регулярними прильотами
та да, тоже жду когда бесплатно будут давать квартиры в том районе
но пока аренда квартир +30%. паркинг +70% за год
Олежан
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