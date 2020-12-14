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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 18:33
А почём подобное было в 15-16годах? Долларов по 700 за метр или ниже? И за 42кгрн это первый этаж что ли будет? Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
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барабашов
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Додано: Чет 08 лют, 2024 18:34
Олежан написав: nmd написав:
там ще й район з регулярними прильотами
та да, тоже жду когда бесплатно будут давать квартиры в том районе
но пока аренда квартир +30%. паркинг +70% за год
Помиляєтесь
+330%, паркінг +370%
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Frant
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