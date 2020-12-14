Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 18:33
А почём подобное было в 15-16годах? Долларов по 700 за метр или ниже? И за 42кгрн это первый этаж что ли будет? Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
барабашов
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:49
Andrey2512 написав: Frant написав:
Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.
А що буде з цінами на будиночки в передмісті Києва?) Котеджі-новобудови, наприклад.
Знайомий розглядає для придбання
імхо, потрібно уважно обирати місцевість, вчора кажуть в передмісті було не дуже спокійно, про наслідки тут:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketniy-obstril-na-kijivshchini-postrazhdali-troye-lyudey-novini-ukrajini-50390845.html
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