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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11575115761157711578
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:33

  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?

А почём подобное было в 15-16годах? Долларов по 700 за метр или ниже? И за 42кгрн это первый этаж что ли будет? Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:49

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.


А що буде з цінами на будиночки в передмісті Києва?) Котеджі-новобудови, наприклад.

Знайомий розглядає для придбання



імхо, потрібно уважно обирати місцевість, вчора кажуть в передмісті було не дуже спокійно, про наслідки тут:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketniy-obstril-na-kijivshchini-postrazhdali-troye-lyudey-novini-ukrajini-50390845.html
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:34

  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?

Це непотріб - які там відовиє, ви про що?)
Зараз є продавці які ще не зрозуміли де ми є зараз)
Нічого - зрозуміють)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:35

  Олежан написав:паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4

Буде нижче - бо паркінг по 3000 це було вже в 2006 році)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:37

  Олежан написав:
  nmd написав:
  Олежан написав:паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4

там ще й район з регулярними прильотами :cry:

та да, тоже жду когда бесплатно будут давать квартиры в том районе

но пока аренда квартир +30%. паркинг +70% за год :|

Не фантазуйте) я здаю нерухомість - 15 років - про які плюс 30 ви говорите?)
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