Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
худшей локации не придумаешь: транспорта там нет, даже маршруток, то есть идти надо на проспект Науки, огромная дикая промзона вдоль Столичного шоссе, откуда постоянно ездят грузовики и бетономешалки, железная дорога, стихийные свалки, гаражи, отсутствие в принципе любой городской инфраструктуры, одна дорога, которую постоянно разбивают в хлам. Соседний оранж парк продавался на котловане тысяч по 15 за однушку, наверное)) не знаю, как и зачем, это просто абсурд
Це непотріб - які там відовиє, ви про що?) Зараз є продавці які ще не зрозуміли де ми є зараз) Нічого - зрозуміють)
В армії колись вчили: "Один удар табуреткою по голові - замінює 100 годин політичної роботи". Дійде, тільки не зразу. Ще пару місяців треба. Падіння цін КРЖН тільки-тільки вступило в затяжну фазу. Мутрий нарот (75%) ще не роздуплився.