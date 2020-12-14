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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11575115761157711578
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:33

  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?

А почём подобное было в 15-16годах? Долларов по 700 за метр или ниже? И за 42кгрн это первый этаж что ли будет? Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:49

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.


А що буде з цінами на будиночки в передмісті Києва?) Котеджі-новобудови, наприклад.

Знайомий розглядає для придбання



імхо, потрібно уважно обирати місцевість, вчора кажуть в передмісті було не дуже спокійно, про наслідки тут:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketniy-obstril-na-kijivshchini-postrazhdali-troye-lyudey-novini-ukrajini-50390845.html
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:34

  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?

Це непотріб - які там відовиє, ви про що?)
Зараз є продавці які ще не зрозуміли де ми є зараз)
Нічого - зрозуміють)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:35

  Олежан написав:паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4

Буде нижче - бо паркінг по 3000 це було вже в 2006 році)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:37

  Олежан написав:
  nmd написав:
  Олежан написав:паркинг $3000/за метр, это дно? или будет ниже?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-hub ... ate=2023.4

там ще й район з регулярними прильотами :cry:

та да, тоже жду когда бесплатно будут давать квартиры в том районе

но пока аренда квартир +30%. паркинг +70% за год :|

Не фантазуйте) я здаю нерухомість - 15 років - про які плюс 30 ви говорите?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:13

  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?


худшей локации не придумаешь: транспорта там нет, даже маршруток, то есть идти надо на проспект Науки, огромная дикая промзона вдоль Столичного шоссе, откуда постоянно ездят грузовики и бетономешалки, железная дорога, стихийные свалки, гаражи, отсутствие в принципе любой городской инфраструктуры, одна дорога, которую постоянно разбивают в хлам.
Соседний оранж парк продавался на котловане тысяч по 15 за однушку, наверное))
не знаю, как и зачем, это просто абсурд
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?


с учетом курсовой разницы 1400-1450 кажется
стадия - дом готов. сразу ремонт
после продажи квартиры, потом зашел уже по 1800

когда цп быт 1400
2000 2200 стоил тогда Тетрис готовый и за 2000 можно было вложиться во 2-ю очередь и за 1800 предлагали печерскай (но там 1к 60+метров)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:04

  Олежан написав:
  барабашов написав:Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?


с учетом курсовой разницы 1400-1450 кажется
стадия - дом готов. сразу ремонт
после продажи квартиры, потом зашел уже по 1800

когда цп быт 1400
2000 2200 стоил тогда Тетрис готовый и за 2000 можно было вложиться во 2-ю очередь и за 1800 предлагали печерскай (но там 1к 60+метров)

Згадала баба, як дівкою була.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  cherchiltank написав:
  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?

Це непотріб - які там відовиє, ви про що?)
Зараз є продавці які ще не зрозуміли де ми є зараз)
Нічого - зрозуміють)

В армії колись вчили: "Один удар табуреткою по голові - замінює 100 годин політичної роботи". Дійде, тільки не зразу. Ще пару місяців треба. Падіння цін КРЖН тільки-тільки вступило в затяжну фазу. Мутрий нарот (75%) ще не роздуплився.
Frant
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