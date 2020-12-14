Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 18:33
А почём подобное было в 15-16годах? Долларов по 700 за метр или ниже? И за 42кгрн это первый этаж что ли будет? Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
барабашов
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:49
Andrey2512 написав: Frant написав:
Ціни "вторинки" в доларах в К. - поїхали вниз.
Статистика Бомбера - підтверджує.
А що буде з цінами на будиночки в передмісті Києва?) Котеджі-новобудови, наприклад.
Знайомий розглядає для придбання
імхо, потрібно уважно обирати місцевість, вчора кажуть в передмісті було не дуже спокійно, про наслідки тут:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketniy-obstril-na-kijivshchini-postrazhdali-troye-lyudey-novini-ukrajini-50390845.html
Genie
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:34
Це непотріб - які там відовиє, ви про що?)
Зараз є продавці які ще не зрозуміли де ми є зараз)
Нічого - зрозуміють)
cherchiltank
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:35
Буде нижче - бо паркінг по 3000 це було вже в 2006 році)
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 01:37
Олежан написав: nmd написав:
там ще й район з регулярними прильотами
та да, тоже жду когда бесплатно будут давать квартиры в том районе
но пока аренда квартир +30%. паркинг +70% за год
Не фантазуйте) я здаю нерухомість - 15 років - про які плюс 30 ви говорите?)
cherchiltank
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 07:13
худшей локации не придумаешь: транспорта там нет, даже маршруток, то есть идти надо на проспект Науки, огромная дикая промзона вдоль Столичного шоссе, откуда постоянно ездят грузовики и бетономешалки, железная дорога, стихийные свалки, гаражи, отсутствие в принципе любой городской инфраструктуры, одна дорога, которую постоянно разбивают в хлам.
Соседний оранж парк продавался на котловане тысяч по 15 за однушку, наверное))
не знаю, как и зачем, это просто абсурд
smdtranz
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:54
барабашов написав:
Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
с учетом курсовой разницы 1400-1450 кажется
стадия - дом готов. сразу ремонт
после продажи квартиры, потом зашел уже по 1800
когда цп быт 1400
2000 2200 стоил тогда Тетрис готовый и за 2000 можно было вложиться во 2-ю очередь и за 1800 предлагали печерскай (но там 1к 60+метров)
Олежан
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:04
Олежан написав: барабашов написав:
Вы ж в ЦП 1К свою меньше двушки за метр брали же? Когда конкретно и на какой стадии?
с учетом курсовой разницы 1400-1450 кажется
стадия - дом готов. сразу ремонт
после продажи квартиры, потом зашел уже по 1800
когда цп быт 1400
2000 2200 стоил тогда Тетрис готовый и за 2000 можно было вложиться во 2-ю очередь и за 1800 предлагали печерскай (но там 1к 60+метров)
Згадала баба, як дівкою була....
cherchiltank написав:
Це непотріб - які там відовиє, ви про що?)
Зараз є продавці які ще не зрозуміли де ми є зараз)
Нічого - зрозуміють)
В армії колись вчили: "Один удар табуреткою по голові - замінює 100 годин політичної роботи". Дійде, тільки не зразу. Ще пару місяців треба. Падіння цін КРЖН тільки-тільки вступило в затяжну фазу. Мутрий нарот (75%), який любить боневтиків, ще не роздуплився.
Frant
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:36
Ірина_
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Площа - 104.4м2
Поверх - 25 з 26
Світла та видова квартира
Ціна -
850$ за м2
Будинок бізнес-класу 2015 року, стеля 2,75 м, стіни червона цегла.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-3-k ... Un0E2.html
striped
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