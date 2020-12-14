Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:я так понимаю тыщ за 70 отдадут под аренду будет бимба
крім пана Олежана - чомусь так ніхто не думає. І не інвештує в той цеглобетон.
Олежан написав:а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000
Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.
бовдур. євідновлення. 54т/грн за метр
Йолоп, лавочку скоро закриють. А курс буде 100 за доляр. "Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат".
І буде не єОселя, а єЗеля Так що шукай іншу роботу, нікому впарювати "неохрущі".
Олежан написав:Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.
бовдур. євідновлення. 54т/грн за метр
Йолоп, лавочку скоро закриють. А курс буде 100 за доляр. "Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат".
І буде не єОселя, а єЗеля Так що шукай іншу роботу, нікому впарювати "неохрущі".
П.С. Воєнкомати вже запрацювали цілодобово.[/quote] Так вони і раніше цілодобово працювали...
Bolt написав:ак вони і раніше цілодобово працювали...
профффесор всрався)
проте штани чомусь мокрі у рила-новобудівця))))
Для бабеників уточнюю: воєнкомати офіційно запрацювали цілодобово і без вихідних. "Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, колишні військомати), дозволивши їм працювати цілодобово" ____________ На "вторинці" повний штиль.