RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11576115771157811579
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:16

  striped написав:Будинок бізнес-класу 2015 року, стеля 2,75 м, стіни червона цегла.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-3-k ... Un0E2.html

Це десь там куди був приліт рік тому?
foxluck
 
Повідомлень: 489
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:30

  striped написав:
  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?


Площа - 104.4м2
Поверх - 25 з 26
Світла та видова квартира
Ціна - 850$ за м2

Будинок бізнес-класу 2015 року, стеля 2,75 м, стіни червона цегла.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-3-k ... Un0E2.html

О!
Хтось вже роздуплився.
І продає фактично "за скільки дають". :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23690
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1641 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:32

foxluck

да, именно этот дом. Только не год, а уже скоро 2 как. Но локация уж точно не хуже чем у того по 2000.
striped
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:46

  striped написав:
  Олежан написав:жк на стадии фундамента
локация - опа - на против свитло парка
цена на "видовые" - $2000
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-central- ... 1%97%D0%B2

єто уже дно? или будет ниже?


Площа - 104.4м2
Поверх - 25 з 26
Світла та видова квартира
Ціна - 850$ за м2

Будинок бізнес-класу 2015 року, стеля 2,75 м, стіни червона цегла.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-3-k ... Un0E2.html


это квартира в которую попала ракета которую восстановили.

кстати, интересно.
я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба

даже если 1-2 года постоит пустая до лучших времен

а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000
Олежан
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:15

  Олежан написав:я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба

крім пана Олежана - чомусь так ніхто не думає.
І не інвештує в той цеглобетон.
  Олежан написав:а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000

Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23690
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1641 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:25

  Frant написав:
  Олежан написав:я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба

крім пана Олежана - чомусь так ніхто не думає.
І не інвештує в той цеглобетон.
  Олежан написав:а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000

Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.

бовдур.
євідновлення.
54т/грн за метр
Олежан
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:30

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Олежан написав:я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба

крім пана Олежана - чомусь так ніхто не думає.
І не інвештує в той цеглобетон.
  Олежан написав:а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000

Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.

бовдур.
євідновлення.
54т/грн за метр

Йолоп, лавочку скоро закриють.
А курс буде 100 за доляр.
"Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат".

І буде не єОселя, а єЗеля :mrgreen:
Так що шукай іншу роботу, нікому впарювати "неохрущі".

П.С. Воєнкомати вже запрацювали цілодобово.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23690
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1641 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:45

  Frant написав:
  Олежан написав:Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.

бовдур.
євідновлення.
54т/грн за метр

Йолоп, лавочку скоро закриють.
А курс буде 100 за доляр.
"Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат".

І буде не єОселя, а єЗеля :mrgreen:
Так що шукай іншу роботу, нікому впарювати "неохрущі".

П.С. Воєнкомати вже запрацювали цілодобово.[/quote]
Так вони і раніше цілодобово працювали...
Bolt
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:ак вони і раніше цілодобово працювали...

профффесор всрався)
Олежан
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:21

  Олежан написав:
  Bolt написав:ак вони і раніше цілодобово працювали...

профффесор всрався)

проте штани чомусь мокрі у рила-новобудівця))))

Для бабеників уточнюю: воєнкомати офіційно запрацювали цілодобово і без вихідних.
"Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, колишні військомати), дозволивши їм працювати цілодобово"
____________
На "вторинці" повний штиль. :cry:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23690
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1641 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11576115771157811579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2452, 2453, 2454
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24536 16460181
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2024 13:15
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 27707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2642)
09.02.2024 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron