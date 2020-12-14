Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс. Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )