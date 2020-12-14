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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:16
Це десь там куди був приліт рік тому?
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foxluck
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:30
О!
Хтось вже роздуплився.
І продає фактично "за скільки дають".
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Frant
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:32
foxluck
да, именно этот дом. Только не год, а уже скоро 2 как. Но локация уж точно не хуже чем у того по 2000.
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striped
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:46
это квартира в которую попала ракета которую восстановили.
кстати, интересно.
я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба
даже если 1-2 года постоит пустая до лучших времен
а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000
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Олежан
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:15
Олежан написав:
я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба
крім пана Олежана - чомусь так ніхто не думає.
І не інвештує в той цеглобетон.
Олежан написав:
а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000
Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.
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Frant
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:25
Frant написав: Олежан написав:
я так понимаю тыщ за 70 отдадут
под аренду будет бимба
крім пана Олежана - чомусь так ніхто не думає.
І не інвештує в той цеглобетон.
Олежан написав:
а если попадет ракета то будет флешрояль +$30 000
Фактично нікуя не буде коштувати. Як битий автомобіль.
євідновлення.
54т/грн за метр
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Олежан
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:33
Кредити в 2022? Ви що курите?)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:47
я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
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kingkongovets
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:20
kingkongovets написав:
я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
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stm
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:24
було вже?
Наглядова рада "Холдингової компанії "Київміськбуд" призначила на посаду президента Василя Олійника.
Про це повідомляє пресслужба КМБ.
З 2011 по 2018 рік Олійник очолював велику генпідрядну організацію "Моноліт будсервіс", з 2018 по 2024 рік – "Спецбуд-моноліт". Ці компанії побудували житлові комплекси "Варшавський мікрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Ліпінка" та інші. Всі вони зведені під девелопментом компанії Stolitsa Group Владислави Молчанової.
Також компанії звели торгово-розважальний центр Retroville та є ключовими партнерами Novus у будівництві його супермаркетів, що також належать структурам Молчанової і литовських бізнесменів.
Крім того, компанія Олійника задіяна у будівництві будинку між озерами Тягле і Небреж, де міська спільнота прагне створити "Екопарк "Осокорки".
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що діяльність забудовника ПрАТ "Київміськбуд" перевірять аудитори. На час перевірок керівник компанії Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов'язків.
У липні в офісах "Київміськбуду" поліція провела санкціоновані обшуки. Розслідували можливі привласнення коштів при закупівлі квартир за кошти столичного бюджету. Рішення суду щодо цієї справи ще немає.
Результати перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" оприлюднили в листопаді. Як зазначили в КМДА, аудитори дійшли висновку, що компанія переживає труднощі через кризу в економіці, а не через зловживання керівництва.
У грудні Ігоря Кушніра звільнили з посади президента і голови правління "Київміськбуду".
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