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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11577115781157911580
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:00

  kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?


а шо тут коментувати. завжди доплачували покупці за свої різницю
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 08:59

  stm написав:
  kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?

Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )


В устому світі гроші на новобуди дають банки. І вони ж контролюють будівництво.
А не сумнівні однорічні лавочки, типу войцеховського
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:53

  Frant написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?

Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )


В устому світі гроші на новобуди дають банки. І вони ж контролюють будівництво.
А не сумнівні однорічні лавочки, типу войцеховського

Piraeus Bank коли ще мав назву МКБ давав гроші в кредит структурі Войцеховського.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:01

  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )

Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
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