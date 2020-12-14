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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:00
kingkongovets написав:
я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
а шо тут коментувати. завжди доплачували покупці за свої різницю
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Додано: Суб 10 лют, 2024 08:59
stm написав: kingkongovets написав:
я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
В усьому світі гроші на новобуди дають банки. І вони ж контролюють будівництво.
А не сумнівні однорічні лавочки, типу войцеховського
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 10 лют, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 09:53
Frant написав: stm написав: kingkongovets написав:
я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
В устому світі гроші на новобуди дають банки. І вони ж контролюють будівництво.
А не сумнівні однорічні лавочки, типу войцеховського
Piraeus Bank коли ще мав назву МКБ давав гроші в кредит структурі Войцеховського.
Без відкату. Просто розпиздяйсво греків.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 10:01
stm написав:
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 11:47
UA написав: stm написав:
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
А скільки недобудів-новобудів стоїть в Києві!
Десятки!
Цікаво, який % з усіх новобудів став недобудами.
Я думаю, орієнтовно 5-10%, тобто чимало.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 14:01
UA написав:
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні
І лише мій забудовник чесний, як ніколи!))
І дрібниці, що майже на 2р. затягує здачу будинку
(як-не-як, а є форс-мажор - війна!)
Недавно запрошував мене з бліндажу на оглядини моєї квіточки)) підписувати акт прийому-передачі...
Звичайно, що за мене піде дружина...(має довіреність)
Далі буде...
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