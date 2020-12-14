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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11577115781157911580
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:00

  kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?


а шо тут коментувати. завжди доплачували покупці за свої різницю
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 08:59

  stm написав:
  kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?

Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )


В усьому світі гроші на новобуди дають банки. І вони ж контролюють будівництво.
А не сумнівні однорічні лавочки, типу войцеховського
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 лют, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:53

  Frant написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:я вище давав посилання на ролік ріелторки, яка жаліється, що в звʼязку з останніми уточненнями єоселя в Києві стала практично непрацюючою
тобто якщо вартість метра перевищує 49500грн - різницю тре сплачувати в першому платежі, ніхто не хоче це прокоментувати?

Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )


В устому світі гроші на новобуди дають банки. І вони ж контролюють будівництво.
А не сумнівні однорічні лавочки, типу войцеховського

Piraeus Bank коли ще мав назву МКБ давав гроші в кредит структурі Войцеховського.
Без відкату. Просто розпиздяйсво греків.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:01

  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )

Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:47

  UA написав:
  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )

Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.

А скільки недобудів-новобудів стоїть в Києві!
Десятки!
Цікаво, який % з усіх новобудів став недобудами.
Я думаю, орієнтовно 5-10%, тобто чимало.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:01

Не всі забудовники однаково корисні ©))

  UA написав:Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні
І лише мій забудовник чесний, як ніколи!))
І дрібниці, що майже на 2р. затягує здачу будинку :) (як-не-як, а є форс-мажор - війна!)
Недавно запрошував мене з бліндажу на оглядини моєї квіточки)) підписувати акт прийому-передачі...
Звичайно, що за мене піде дружина...(має довіреність)

Далі буде... :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а кто-то знает, если продавец отказывается выслать фотки или копии документов на квартиру при продаже, а предлагает показать их только у нотариуса перед оформлением задатка, это вообще норм практика? что-то мне подсказывает, что не особо.
вроде со слов спорных ситуаций быть не должно, дкп 9 лет назад происхождение
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:26

  smdtranz написав:а кто-то знает, если продавец отказывается выслать фотки или копии документов на квартиру при продаже, а предлагает показать их только у нотариуса перед оформлением задатка, это вообще норм практика? что-то мне подсказывает, что не особо.
вроде со слов спорных ситуаций быть не должно, дкп 9 лет назад происхождение


Муть там значит какая-то.

Хотя тупых которые всего сцут тоже хватает.Продаю квартиру но покажу её я только с риэлтером потому что сцу без причины.

Что с первыми что со вторым связываться себе дороже выйдет.

Ну и у меня вопрос, зачем договор задатка?Если готов продавать то сразу договор оформлять.А так получается у него документы не готовы или ещё какие не решённые проблемы.
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