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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11578115791158011581
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:22

  smdtranz написав:посетитель

ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу

ну так посмотри доки у нотариуса и скажи потом что надо подумать
дальше все козыря у тебя на руках
Олежан
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 01.12.20
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