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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2024 21:22
smdtranz написав:посетитель
ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу
ну так посмотри доки у нотариуса и скажи потом что надо подумать
дальше все козыря у тебя на руках
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Додано: Суб 10 лют, 2024 22:46
Проблема в том что у нотариуса придется сразу принимать решение.На это я думаю и рассчет что где-то что пропустят.
Как вариант, действительно смотреть у нотариуса, но идти туда именно с этой целью, а не с мыслями что иду заключать договора и совершать сделки.Ну да, вот так через ж***, но это ж не батон покупаешь что увидел и сразу взял.
Кстати, а какие документы на квартиру вы хотите увидеть?Сейчас же через реестр кое-что можно глянуть.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 01:22
smdtranz написав:посетитель
ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу
А глазами и руками вы ту квартиру вообще смотрели или покупать будете кота в мешке сугубо из-за локации?
в плане под венецианкой и плиткой по 100+++евро/метр может коммуникации текущие перекраивать надо, да и крыша(как в прелести Оли Поляковой к примеру) регулярно от снеготаяния на паркет из венге течёт и никому из соседей-жильцов это не надо, потому что течёт не на их светильники по 500евро.
Какой там хоть райончик и соответственно ценовой диапазон обьекта?
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