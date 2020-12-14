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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11578115791158011581
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:22

  smdtranz написав:посетитель

ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу

ну так посмотри доки у нотариуса и скажи потом что надо подумать
дальше все козыря у тебя на руках
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Проблема в том что у нотариуса придется сразу принимать решение.На это я думаю и рассчет что где-то что пропустят.

Как вариант, действительно смотреть у нотариуса, но идти туда именно с этой целью, а не с мыслями что иду заключать договора и совершать сделки.Ну да, вот так через ж***, но это ж не батон покупаешь что увидел и сразу взял.

Кстати, а какие документы на квартиру вы хотите увидеть?Сейчас же через реестр кое-что можно глянуть.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 01:22

  smdtranz написав:посетитель

ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу

А глазами и руками вы ту квартиру вообще смотрели или покупать будете кота в мешке сугубо из-за локации?
в плане под венецианкой и плиткой по 100+++евро/метр может коммуникации текущие перекраивать надо, да и крыша(как в прелести Оли Поляковой к примеру) регулярно от снеготаяния на паркет из венге течёт и никому из соседей-жильцов это не надо, потому что течёт не на их светильники по 500евро.
Какой там хоть райончик и соответственно ценовой диапазон обьекта?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 04:51

  UA написав:
  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )

Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.

Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:57

  Бетон написав:
  UA написав:
  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )

Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.

Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.

Ти просто не уявляєш тупість, недальновидність і жадібність української еліти.
Результат негативної селекції двох поколінь!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тупость, недальновидность и жадность тут тех кто покупает обещания без реальных гарантий.Значит их такая лотерея устраивает.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:12

  Бетон написав:
  UA написав:
  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )

Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.

Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.

Только кредитование в Украине для юр.лиц будет под реальных 18-20%.
Мои коллеги посмотрели на законы и сказали что строительству крышка. Но будем посмотреть :)
Как простой пример, Бетон, Вы мне начнёте делать ремонт без предоплаты, а оплата в т.ч. материалов после 100% выполнения работ? Я люблю дабл эспрессо)))
Справедливости ради, будет гривневый счёт где будут лежать какие-то деньги, может будут увеличиваться частями, но распоряжаться им ни Вы ни я не будем. Риски гривни во времени в воюющей стране, мы конечно же опустим тоже :)
Востаннє редагувалось stm в Нед 11 лют, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Деньги выдаются поэтапно: часть построил - выдали и так далее.А не в конце всё.
Да, много мусорных застройщик по такой схеме не вытянут.Но это ж и не нормально когда у девелопера своих денег вообще нет и уставной фонд 2 тысячи гривень.

З.ы.: под 18-20% на сейчас кредитования нет.Разве что единичные случаи какие-то.В реальности минимум в два раза больше.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:33

  smdtranz написав:а кто-то знает, если продавец отказывается выслать фотки или копии документов на квартиру при продаже, а предлагает показать их только у нотариуса перед оформлением задатка, это вообще норм практика? что-то мне подсказывает, что не особо.
вроде со слов спорных ситуаций быть не должно, дкп 9 лет назад происхождение

Продавец не знає хто ви. Можливо шахрай.
ПС. Вивісить тут документи своїх квартир :mrgreen:
Не хочете?
UA
 
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