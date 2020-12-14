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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2024 21:22
smdtranz написав:посетитель
ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу
ну так посмотри доки у нотариуса и скажи потом что надо подумать
дальше все козыря у тебя на руках
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Додано: Суб 10 лют, 2024 22:46
Проблема в том что у нотариуса придется сразу принимать решение.На это я думаю и рассчет что где-то что пропустят.
Как вариант, действительно смотреть у нотариуса, но идти туда именно с этой целью, а не с мыслями что иду заключать договора и совершать сделки.Ну да, вот так через ж***, но это ж не батон покупаешь что увидел и сразу взял.
Кстати, а какие документы на квартиру вы хотите увидеть?Сейчас же через реестр кое-что можно глянуть.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 01:22
smdtranz написав:посетитель
ну это они говорят, по факту готовы и на сделку сразу идти.
но типа доки у нотариуса только покажут.
а «незнакомым людям» скидывать не хотят, все таки война и прочее. риэлтору тоже она платит сама, моего интереса выходить напрямую нет
у меня этим юристы занимаются, сразу сказали что подозрительно.
сегмент не дешевый, продает бывшая чиновница, уезжает за границу
А глазами и руками вы ту квартиру вообще смотрели или покупать будете кота в мешке сугубо из-за локации?
в плане под венецианкой и плиткой по 100+++евро/метр может коммуникации текущие перекраивать надо, да и крыша(как в прелести Оли Поляковой к примеру) регулярно от снеготаяния на паркет из венге течёт и никому из соседей-жильцов это не надо, потому что течёт не на их светильники по 500евро.
Какой там хоть райончик и соответственно ценовой диапазон обьекта?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 04:51
UA написав: stm написав:
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.
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Бетон
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:12
Тупость, недальновидность и жадность тут тех кто покупает обещания без реальных гарантий.Значит их такая лотерея устраивает.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:12
Бетон написав: UA написав: stm написав:
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.
Только кредитование в Украине для юр.лиц будет под реальных 18-20%.
Мои коллеги посмотрели на законы и сказали что строительству крышка. Но будем посмотреть
Как простой пример, Бетон, Вы мне начнёте делать ремонт без предоплаты, а оплата в т.ч. материалов после 100% выполнения работ? Я люблю дабл эспрессо)))
Справедливости ради, будет гривневый счёт где будут лежать какие-то деньги, может будут увеличиваться частями, но распоряжаться им ни Вы ни я не будем. Риски гривни во времени в воюющей стране, мы конечно же опустим тоже
Востаннє редагувалось stm
в Нед 11 лют, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:23
Деньги выдаются поэтапно: часть построил - выдали и так далее.А не в конце всё.
Да, много мусорных застройщик по такой схеме не вытянут.Но это ж и не нормально когда у девелопера своих денег вообще нет и уставной фонд 2 тысячи гривень.
З.ы.: под 18-20% на сейчас кредитования нет.Разве что единичные случаи какие-то.В реальности минимум в два раза больше.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:33
smdtranz написав:
а кто-то знает, если продавец отказывается выслать фотки или копии документов на квартиру при продаже, а предлагает показать их только у нотариуса перед оформлением задатка, это вообще норм практика? что-то мне подсказывает, что не особо.
вроде со слов спорных ситуаций быть не должно, дкп 9 лет назад происхождение
Продавец не знає хто ви. Можливо шахрай.
ПС. Вивісить тут документи своїх квартир
Не хочете?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:38
посетитель написав:
Муть там значит какая-то.
Хотя тупых которые всего сцут тоже хватает.Продаю квартиру но покажу её я только с риэлтером потому что сцу без причины.
Что с первыми что со вторым связываться себе дороже выйдет.
Ну и у меня вопрос, зачем договор задатка?Если готов продавать то сразу договор оформлять.А так получается у него документы не готовы или ещё какие не решённые проблемы.
Без договору завдатку можна лише з високоорганізованими людьми яких обмаль.
Ви праві, більшість сцуть, знаходяться в стані стресу, нічого не розуміють.
Рили цім користуються.
І документи готові у одиниць. Така реальність.
Цінуйте четких продавців.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:43
stm написав:
Как простой пример, Бетон, Вы мне начнёте делать ремонт без предоплаты, а оплата в т.ч. материалов после 100% выполнения работ? Я люблю дабл эспрессо)))
Как раз оплата за ремонт те кто знает тему делается поэтапно.И чем на большие части разбивается тем лучше.Сделал стяжку - получи, поштукатурил - получи и т.д.Не, ну можно конечно заплатить наперед половину и потом слушать что завтра непременно всё сделаем, а потом вообще искать их.Мало таких случаев когда строители деньги взяли и исчезли?
Ну и относительно застройщиков тут ремонт-то и не в твоей квартире происходит, а в обещанной что она будет твоя.Когда-то.Если доделаем.
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