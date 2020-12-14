Додано: Нед 11 лют, 2024 10:58

UA написав: посетитель написав:

Муть там значит какая-то.



Хотя тупых которые всего сцут тоже хватает.Продаю квартиру но покажу её я только с риэлтером потому что сцу без причины.



Что с первыми что со вторым связываться себе дороже выйдет.



Ну и у меня вопрос, зачем договор задатка?Если готов продавать то сразу договор оформлять.А так получается у него документы не готовы или ещё какие не решённые проблемы. Муть там значит какая-то.Хотя тупых которые всего сцут тоже хватает.Продаю квартиру но покажу её я только с риэлтером потому что сцу без причины.Что с первыми что со вторым связываться себе дороже выйдет.Ну и у меня вопрос, зачем договор задатка?Если готов продавать то сразу договор оформлять.А так получается у него документы не готовы или ещё какие не решённые проблемы.

Без договору завдатку можна лише з високоорганізованими людьми яких обмаль.

Ви праві, більшість сцуть, знаходяться в стані стресу, нічого не розуміють.

Рили цім користуються.

І документи готові у одиниць. Така реальність.



Цінуйте четких продавців. Без договору завдатку можна лише з високоорганізованими людьми яких обмаль.Ви праві, більшість сцуть, знаходяться в стані стресу, нічого не розуміють.Рили цім користуються.І документи готові у одиниць. Така реальність.Цінуйте четких продавців.

Как они собрались квартиру продавать если у них документы не готовы?У нас половина "продавцов" выставляют квартиры чисто для того что б цену узнать.А как до реальной сделки доходит то не готовы.У меня как-то было: квартира устраивает всё ок, готов покупать хоть завтра.И тут начинается: ну нам надо тоже себе квартиру взамен подобрать и мы пока не подобрали.Или другие варианты: всплывает ещё один собственник который вообще про продажу не в курсе(когда говоришь давайте смотреть что у нас там по документам я готов купить).И задаток тут лишний геморрой покупателю.В лучшем случае отдадут через месяц, а так ещё и выдирать свои же деньги придется.Большинство тупо не хотят продавать, а вышли прицениться что им предложат. Кто реально продает у того как минимум документы готовы.