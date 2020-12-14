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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 10:47
stm написав:
Только кредитование в Украине для юр.лиц будет под реальных 18-20%.
Мои коллеги посмотрели на законы и сказали что строительству крышка. Но будем посмотреть
Как простой пример, Бетон, Вы мне начнёте делать ремонт без предоплаты, а оплата в т.ч. материалов после 100% выполнения работ? Я люблю дабл эспрессо)))
Справедливости ради, будет гривневый счёт где будут лежать какие-то деньги, может будут увеличиваться частями, но распоряжаться им ни Вы ни я не будем. Риски гривни во времени в воюющей стране, мы конечно же опустим тоже
Висока інфляція і як наслідок висока облікова ставка це найбільше зло для капиталоёмких, довготривалих бізнесів. Після прокуратури звичайно.
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UA
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:54
посетитель написав:
Деньги выдаются поэтапно: часть построил - выдали и так далее.А не в конце всё.
Да, много мусорных застройщик по такой схеме не вытянут.Но это ж и не нормально когда у девелопера своих денег вообще нет и уставной фонд 2 тысячи гривень.
З.ы.: под 18-20% на сейчас кредитования нет
.Разве что единичные случаи какие-то.В реальности минимум в два раза больше.
взагалі то є 5-7-9. а так овер - 25% річних. ми ж розмовляємо про юридичні особи, а не про кредитування пересічних
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:57
Shaman написав: посетитель написав:
Деньги выдаются поэтапно: часть построил - выдали и так далее.А не в конце всё.
Да, много мусорных застройщик по такой схеме не вытянут.Но это ж и не нормально когда у девелопера своих денег вообще нет и уставной фонд 2 тысячи гривень.
З.ы.: под 18-20% на сейчас кредитования нет
.Разве что единичные случаи какие-то.В реальности минимум в два раза больше.
взагалі то є 5-7-9. а так овер - 25% річних. ми ж розмовляємо про юридичні особи, а не про кредитування пересічних
Я наугад добавила к ставке НБУ 15% +3-5%, оказывается 10%. Ну тогда вообще жирррр. Каждый захочет строить за свои )))
Посмотрела кредитный договор юрика. Urid (3мес.)+11%. Да, где-то до 25% и выходит...
Востаннє редагувалось stm
в Нед 11 лют, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:58
UA написав: посетитель написав:
Муть там значит какая-то.
Хотя тупых которые всего сцут тоже хватает.Продаю квартиру но покажу её я только с риэлтером потому что сцу без причины.
Что с первыми что со вторым связываться себе дороже выйдет.
Ну и у меня вопрос, зачем договор задатка?Если готов продавать то сразу договор оформлять.А так получается у него документы не готовы или ещё какие не решённые проблемы.
Без договору завдатку можна лише з високоорганізованими людьми яких обмаль.
Ви праві, більшість сцуть, знаходяться в стані стресу, нічого не розуміють.
Рили цім користуються.
І документи готові у одиниць. Така реальність.
Цінуйте четких продавців.
Как они собрались квартиру продавать если у них документы не готовы?У нас половина "продавцов" выставляют квартиры чисто для того что б цену узнать.А как до реальной сделки доходит то не готовы.У меня как-то было: квартира устраивает всё ок, готов покупать хоть завтра.И тут начинается: ну нам надо тоже себе квартиру взамен подобрать и мы пока не подобрали.Или другие варианты: всплывает ещё один собственник который вообще про продажу не в курсе(когда говоришь давайте смотреть что у нас там по документам я готов купить).И задаток тут лишний геморрой покупателю.В лучшем случае отдадут через месяц, а так ещё и выдирать свои же деньги придется.
Большинство тупо не хотят продавать, а вышли прицениться что им предложат. Кто реально продает у того как минимум документы готовы.
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посетитель
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Додано: Нед 11 лют, 2024 11:05
Shaman написав: посетитель написав:
Деньги выдаются поэтапно: часть построил - выдали и так далее.А не в конце всё.
Да, много мусорных застройщик по такой схеме не вытянут.Но это ж и не нормально когда у девелопера своих денег вообще нет и уставной фонд 2 тысячи гривень.
З.ы.: под 18-20% на сейчас кредитования нет
.Разве что единичные случаи какие-то.В реальности минимум в два раза больше.
взагалі то є 5-7-9. а так овер - 25% річних. ми ж розмовляємо про юридичні особи, а не про кредитування пересічних
А, ну да, про еоселю забыл.Согласен.Но там государства компенсирует.А я имел ввиду чистое кредитование без льгот и компенсаций.Хотя опять же там же реальные процентные ставки насколько я понимаю больше, разницу просто государство покрывает.
Ну и это ж физики.Или где-то есть кредитование именно юрлиц под 5-7-9%?
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посетитель
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Додано: Нед 11 лют, 2024 11:47
Хтось ставить у себе систему Антипотоп? Реально виручає у разі чого? Якого виробника краще розглядати? Крани треба ставити в двох місцях, що суттєво вплине на ціну системи.
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Natt
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Додано: Нед 11 лют, 2024 12:02
посетитель написав:
Проблема в том что у нотариуса придется сразу принимать решение.На это я думаю и рассчет что где-то что пропустят.
Как вариант, действительно смотреть у нотариуса, но идти туда именно с этой целью, а не с мыслями что иду заключать договора и совершать сделки.Ну да, вот так через ж***, но это ж не батон покупаешь что увидел и сразу взял.
Кстати, а какие документы на квартиру вы хотите увидеть?Сейчас же через реестр кое-что можно глянуть.
по адресі пробийте реєстри
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Додано: Нед 11 лют, 2024 12:04
Natt написав:
Хтось ставить у себе систему Антипотоп? Реально виручає у разі чого? Якого виробника краще розглядати? Крани треба ставити в двох місцях, що суттєво вплине на ціну системи.
я ставив, але не класичну - на базі Mi Home , безпровідні датчики на підлогу, моторизований кран один на загальному вході + релюшка яка його крутить. виходить не супер надійно, але недорого і зручний монтаж + повідомлення на телефон у випадку затоплення
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