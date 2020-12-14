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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 13:58
посетитель написав: UA написав:
Без договору завдатку можна лише з високоорганізованими людьми яких обмаль.
Ви праві, більшість сцуть, знаходяться в стані стресу, нічого не розуміють.
Рили цім користуються.
І документи готові у одиниць. Така реальність.
Цінуйте четких продавців.
Как они собрались квартиру продавать если у них документы не готовы?У нас половина "продавцов" выставляют квартиры чисто для того что б цену узнать.А как до реальной сделки доходит то не готовы.У меня как-то было: квартира устраивает всё ок, готов покупать хоть завтра.И тут начинается: ну нам надо тоже себе квартиру взамен подобрать и мы пока не подобрали.Или другие варианты: всплывает ещё один собственник который вообще про продажу не в курсе(когда говоришь давайте смотреть что у нас там по документам я готов купить).И задаток тут лишний геморрой покупателю.В лучшем случае отдадут через месяц, а так ещё и выдирать свои же деньги придется.
Большинство тупо не хотят продавать, а вышли прицениться что им предложат. Кто реально продает у того как минимум документы готовы.
В старому фонді, питання продажу квартири це не тільки питання фінансової спроможності але і сімейних взаємовідносин.
Половина квартир які виходять в продаж, в результаті не продаються через мутність продавців.
Документи заздалегідь не готують бо ледащі.
Людям необхідний начальник (ріелтор) який їх змушує щось робити.
Цінуйте четких продавців.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:14
smdtranz написав:
уже разобрались. хату в 2015 году по поддельной згоде жены и доверенности на сына продали, потом еще 2 раза за лето. месяц собственником была какаято дивчина, прописанная в бориспольской общаге. параллельно идет или шло уголовное дело о мошенничестве.
изначальный собственник подавал в суд на сына с 2015 года, сын заявил что продал ибо на него надавили бандиты. арест сняли только в 2022 уже во время войны.
хозяйка при встрече сама принесла распечатки дел. вроде как и верховный суд постановил отклонить иск отца, и оставить дкп действительными.
вопросы, зачем хозяйка, сама адвокат, купила эту мутную хату в 2015?
ну да это не важно, соучастник она или просто решила взять подешевле проблемную хату.
Кажуть, кожна 7 продана квартира в Києві має якісь мутки.
ПС Мутні квартири завжди продають через риелторів.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:24
посетитель написав:
Тупость, недальновидность и жадность тут тех кто покупает обещания без реальных гарантий.Значит их такая лотерея устраивает.
Простий український бізнес - купити за 800 на котловані - переступити за 1200 через пару років - іноді все завершується на першому етапі)
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:28
якщо продавець вторинки відмовляється надати копії доків на право власності ще до підписання завдатку - перемовини про покупку тре припиняти і більше не витрачати на це час, на вторинці спадки, судові рішення та суспільні володіння, прописані неповнолітні діти, або інші «приколи» - майже обовʼязкова норма і без первинного висновку юриста (нотаріуса) нема про що розмовляти далі
до речі якщо купуєте нерухомість у людей похилого віку, дуже помічною може бути довідка про дієздатний психічний стан продавця, особисто знаю випадкі, коли «вдячні спадкоємці», які привезли на угоду стареньку власницю багатокімнатної квартири і отримали за неї гроші, потім довго судилися з покупцями на підставі того, що продавчиня перебувала не в адекваті, суд врешті решт був виграний, але нащо цей гемор взагалі? хто дійсно зацікавлений в продажі - звернеться в пнд і надасть справку, теж саме з доками
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 11 лют, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:00
kingkongovets написав:
якщо продавець вторинки відмовляється надати копії доків на право власності ще до підписання завдатку - перемовини про покупку тре припиняти і більше не витрачати на це час, на вторинці спадки, судові рішення та суспільні володіння, прописані неповнолітні діти, або інші «приколи» - майже норма і без первинного висновка юриста (нотаріуса) нема про що розмовляти далі
до речі якщо купуєте нерухомість у людей похилого віку дуже помічною може бути довідка про дієздатний стан продавця, особисто знаю випадкі, коли «вдячні спадкоємці», які привезли на угоду стареньку власницю багатокімнатної квартири і отримали за неї гроші, потім довго судилися з покупцями на підставі того, що продавчиня перебувала не в адекваті, суд врешті решт був виграний, але нащо цей гемор взагалі? хто дійсно зацікавлений в продажі - звернеться в пнд і надасть справку, теж саме з доками
ККЦ, квартира взагалі може продаватись за довіреністю.
І покупець в очі не бачить власника житла.
І норм, зазвичай проходить.
ККЦ, твої безплатні поради - на кого розраховані???
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