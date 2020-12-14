Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Без договору завдатку можна лише з високоорганізованими людьми яких обмаль. Ви праві, більшість сцуть, знаходяться в стані стресу, нічого не розуміють. Рили цім користуються. І документи готові у одиниць. Така реальність.
Цінуйте четких продавців.
Как они собрались квартиру продавать если у них документы не готовы?У нас половина "продавцов" выставляют квартиры чисто для того что б цену узнать.А как до реальной сделки доходит то не готовы.У меня как-то было: квартира устраивает всё ок, готов покупать хоть завтра.И тут начинается: ну нам надо тоже себе квартиру взамен подобрать и мы пока не подобрали.Или другие варианты: всплывает ещё один собственник который вообще про продажу не в курсе(когда говоришь давайте смотреть что у нас там по документам я готов купить).И задаток тут лишний геморрой покупателю.В лучшем случае отдадут через месяц, а так ещё и выдирать свои же деньги придется. Большинство тупо не хотят продавать, а вышли прицениться что им предложат. Кто реально продает у того как минимум документы готовы.
В старому фонді, питання продажу квартири це не тільки питання фінансової спроможності але і сімейних взаємовідносин. Половина квартир які виходять в продаж, в результаті не продаються через мутність продавців. Документи заздалегідь не готують бо ледащі. Людям необхідний начальник (ріелтор) який їх змушує щось робити. Цінуйте четких продавців.
smdtranz написав:уже разобрались. хату в 2015 году по поддельной згоде жены и доверенности на сына продали, потом еще 2 раза за лето. месяц собственником была какаято дивчина, прописанная в бориспольской общаге. параллельно идет или шло уголовное дело о мошенничестве. изначальный собственник подавал в суд на сына с 2015 года, сын заявил что продал ибо на него надавили бандиты. арест сняли только в 2022 уже во время войны.
хозяйка при встрече сама принесла распечатки дел. вроде как и верховный суд постановил отклонить иск отца, и оставить дкп действительными. вопросы, зачем хозяйка, сама адвокат, купила эту мутную хату в 2015? ну да это не важно, соучастник она или просто решила взять подешевле проблемную хату.
Кажуть, кожна 7 продана квартира в Києві має якісь мутки. ПС Мутні квартири завжди продають через риелторів.
якщо продавець вторинки відмовляється надати копії доків на право власності ще до підписання завдатку - перемовини про покупку тре припиняти і більше не витрачати на це час, на вторинці спадки, судові рішення та суспільні володіння, прописані неповнолітні діти, або інші «приколи» - майже обовʼязкова норма і без первинного висновку юриста (нотаріуса) нема про що розмовляти далі
до речі якщо купуєте нерухомість у людей похилого віку, дуже помічною може бути довідка про дієздатний психічний стан продавця, особисто знаю випадкі, коли «вдячні спадкоємці», які привезли на угоду стареньку власницю багатокімнатної квартири і отримали за неї гроші, потім довго судилися з покупцями на підставі того, що продавчиня перебувала не в адекваті, суд врешті решт був виграний, але нащо цей гемор взагалі? хто дійсно зацікавлений в продажі - звернеться в пнд і надасть справку, теж саме з доками
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 11 лют, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:якщо продавець вторинки відмовляється надати копії доків на право власності ще до підписання завдатку - перемовини про покупку тре припиняти і більше не витрачати на це час, на вторинці спадки, судові рішення та суспільні володіння, прописані неповнолітні діти, або інші «приколи» - майже норма і без первинного висновка юриста (нотаріуса) нема про що розмовляти далі
до речі якщо купуєте нерухомість у людей похилого віку дуже помічною може бути довідка про дієздатний стан продавця, особисто знаю випадкі, коли «вдячні спадкоємці», які привезли на угоду стареньку власницю багатокімнатної квартири і отримали за неї гроші, потім довго судилися з покупцями на підставі того, що продавчиня перебувала не в адекваті, суд врешті решт був виграний, але нащо цей гемор взагалі? хто дійсно зацікавлений в продажі - звернеться в пнд і надасть справку, теж саме з доками
ККЦ, квартира взагалі може продаватись за довіреністю. І покупець в очі не бачить власника житла. І норм, зазвичай проходить.
ККЦ, твої безплатні поради - на кого розраховані???
kingkongovets написав:якщо продавець вторинки відмовляється надати копії доків на право власності ще до підписання завдатку - перемовини про покупку тре припиняти і більше не витрачати на це час, на вторинці спадки, судові рішення та суспільні володіння, прописані неповнолітні діти, або інші «приколи» - майже обовʼязкова норма і без первинного висновку юриста (нотаріуса) нема про що розмовляти далі
до речі якщо купуєте нерухомість у людей похилого віку, дуже помічною може бути довідка про дієздатний психічний стан продавця, особисто знаю випадкі, коли «вдячні спадкоємці», які привезли на угоду стареньку власницю багатокімнатної квартири і отримали за неї гроші, потім довго судилися з покупцями на підставі того, що продавчиня перебувала не в адекваті, суд врешті решт був виграний, але нащо цей гемор взагалі? хто дійсно зацікавлений в продажі - звернеться в пнд і надасть справку, теж саме з доками
Більш простий приклад. - Квартира набута по Спадщині за законом - Квартира продана - З'являється людина яка 1,5 роки перебувала в полоні і тому не подала у відповідний термін заяву про прийняття спадщини у держ. нотаріальну контору. Яке рішення прийме суд? Я просив прокоментувати таку ситуацію декількох нотаріусів. Відповідь - не заважай бізнесу. Формально нема заборон посвідчити угоду. А що там може бути потім - хто його знає. Квартири отримані в спадщину левова частка пропозицій з продажу нерухомості.