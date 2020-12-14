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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:36
Frant написав:
Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))
Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).
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foxluck
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:49
foxluck написав: Frant написав:
Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))
Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).
Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.
Рішення на любителя.
Ставити подібні системи є сенс всім мешканцям. Як і протипожежну сигналізацію.
Централізований пульт, вахтьор-шахтьор)))
Якщо один поставив, а десять не поставило, толку мало від цього.
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Frant
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