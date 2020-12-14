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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11581115821158311584
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))

Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:49

  foxluck написав:
  Frant написав:Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))

Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).

Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.
Рішення на любителя.

Ставити подібні системи є сенс всім мешканцям. Як і протипожежну сигналізацію.
Централізований пульт, вахтьор-шахтьор)))

Якщо один поставив, а десять не поставило, толку мало від цього.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.

Виведено 12В живлення. В мене є кабель канал від квартири до місця де стояки води/опалення і всякого такого. По такому кабель каналу можна в майбутньому заводити нові комунікації (типу інтернет-провайдерів). Доступ в відсік зі стояками замикається на ключ і щоб туди потрапити треба просити Керуючу Компанію відчинити і надати доступ.

Централізована протипожежна сигналізація з пультом і вахтьором також є.
foxluck
 
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  #<1 ... 11581115821158311584
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