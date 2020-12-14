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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:36
Frant написав:
Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))
Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:49
foxluck написав: Frant написав:
Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))
Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).
Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.
Рішення на любителя.
Ставити подібні системи є сенс всім мешканцям. Як і протипожежну сигналізацію.
Централізований пульт, вахтьор-шахтьор)))
Якщо один поставив, а десять не поставило, толку мало від цього.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:26
Frant написав:
Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.
Виведено 12В живлення. В мене є кабель канал від квартири до місця де стояки води/опалення і всякого такого. По такому кабель каналу можна в майбутньому заводити нові комунікації (типу інтернет-провайдерів). Доступ в відсік зі стояками замикається на ключ і щоб туди потрапити треба просити Керуючу Компанію відчинити і надати доступ.
Централізована протипожежна сигналізація з пультом і вахтьором також є.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 21:05
foxluck написав: Natt написав:
Хтось ставить у себе систему Антипотоп? Реально виручає у разі чого? Якого виробника краще розглядати? Крани треба ставити в двох місцях, що суттєво вплине на ціну системи.
Можна ставили Ajax + датчики затоплення безпровідні + крани з релюшкою.
Я крани+релюшку ще на безперебійник 12В посадив а в самому AJAX є вбудований акумулятор - тобто при блекауті спрацює.
Є повідомлення на телефон шле і можна віддалено воду перекрити якщо є потреба.
PS: Раніше були технічно гарні системи Аквасторож та Нептун, але вони кацапскі і тому відпадають
Дякую. Ajax розглядала, як найвідоміший варіант, але він і найдорожчий. Поки основний так би мовити претендент - Tervix ZigBee Water Stop. Різниця з Аяксом майже вдвічі. Думаю.
Я так думаю, що при блекауті у квартирі води не буде - на цей поверх вона подається насосом. А коли світло з'явиться, то й система запрацює.
P.S. Протипожежна сигналізація також є
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Додано: Нед 11 лют, 2024 21:36
stm написав: Бетон написав: stm написав:
Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.
Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.
Как простой пример, Бетон, Вы мне начнёте делать ремонт без предоплаты, а оплата в т.ч. материалов после 100% выполнения работ? Я люблю дабл эспрессо)))
нафига вам тот ремонт сдался.
идём кофе пить. хотя с капучино я буду выглядеть десятиклассницей на первом свидании
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:52
Natt написав:
Дякую. Ajax розглядала, як найвідоміший варіант, але він і найдорожчий. Поки основний так би мовити претендент - Tervix ZigBee Water Stop. Різниця з Аяксом майже вдвічі. Думаю.
Ваш варіант також можна використовувати. Я взяв Ajax бо він ще й інший корисний мені функціонал окрім захисту від затоплення дає.
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