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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11581115821158311584
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))

Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:49

  foxluck написав:
  Frant написав:Питання, чи прослужить ця техніка стільки ж, як і труби?
Тобто 20-30 років?
Сумніваюсь
Крім того, в квартирі багатоквартирного будинку може потекти стоякова труба, а її не перекриєш)))

Бажано раз на 3 місяці (а мене можна легко з додатку Ajax) закрити/відкрити крани щоб порухались і не заіржавіли, заодно перевірка як працює.
Я собі крани і реле поставив не в квартирі, а в нищі в загальному коридорі де йде стояк (і від нього вже в квартиру заходить вода).

Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.
Рішення на любителя.

Ставити подібні системи є сенс всім мешканцям. Як і протипожежну сигналізацію.
Централізований пульт, вахтьор-шахтьор)))

Якщо один поставив, а десять не поставило, толку мало від цього.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Тобто ви вивели в загальний коридор живлення 12 вольт чи 220 вольт, з своєї квартири. Якщо які гондураси влаштують коротке замикання? Там же прохідний двір.

Виведено 12В живлення. В мене є кабель канал від квартири до місця де стояки води/опалення і всякого такого. По такому кабель каналу можна в майбутньому заводити нові комунікації (типу інтернет-провайдерів). Доступ в відсік зі стояками замикається на ключ і щоб туди потрапити треба просити Керуючу Компанію відчинити і надати доступ.

Централізована протипожежна сигналізація з пультом і вахтьором також є.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:05

  foxluck написав:
  Natt написав:Хтось ставить у себе систему Антипотоп? Реально виручає у разі чого? Якого виробника краще розглядати? Крани треба ставити в двох місцях, що суттєво вплине на ціну системи.

Можна ставили Ajax + датчики затоплення безпровідні + крани з релюшкою.
Я крани+релюшку ще на безперебійник 12В посадив а в самому AJAX є вбудований акумулятор - тобто при блекауті спрацює.
Є повідомлення на телефон шле і можна віддалено воду перекрити якщо є потреба.

PS: Раніше були технічно гарні системи Аквасторож та Нептун, але вони кацапскі і тому відпадають

Дякую. Ajax розглядала, як найвідоміший варіант, але він і найдорожчий. Поки основний так би мовити претендент - Tervix ZigBee Water Stop. Різниця з Аяксом майже вдвічі. Думаю.
Я так думаю, що при блекауті у квартирі води не буде - на цей поверх вона подається насосом. А коли світло з'явиться, то й система запрацює.

P.S. Протипожежна сигналізація також є
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:36

  stm написав:
  Бетон написав:
  stm написав:Первичку губит не недоступность по еоселе, а нововведения в законодательстве ффс.
Идея законодательства фонды финансирования строительства должны аккумулировать средства на счетах, но строить за свои )
Що поганого в будувати за свої?
Сотні тисяч людей ошукали девелопери - шахраї в Україні.

Очень хорошая и правильная схема. В Польше под бабки инвестора банк финансирует строительство и только после акта передачи квартиры, деньги с виртуального счёта переходят девелоперу.


Как простой пример, Бетон, Вы мне начнёте делать ремонт без предоплаты, а оплата в т.ч. материалов после 100% выполнения работ? Я люблю дабл эспрессо)))


нафига вам тот ремонт сдался.
идём кофе пить. хотя с капучино я буду выглядеть десятиклассницей на первом свидании
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Natt написав:Дякую. Ajax розглядала, як найвідоміший варіант, але він і найдорожчий. Поки основний так би мовити претендент - Tervix ZigBee Water Stop. Різниця з Аяксом майже вдвічі. Думаю.

Ваш варіант також можна використовувати. Я взяв Ajax бо він ще й інший корисний мені функціонал окрім захисту від затоплення дає.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:Хтось ставить у себе систему Антипотоп? Реально виручає у разі чого? Якого виробника краще розглядати? Крани треба ставити в двох місцях, що суттєво вплине на ціну системи.
аякс

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izhyzhara
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:35

  smdtranz написав:UA

ну сейчас из-за границы принимают только доверенность, даную в консульстве.
но вопросы по дееспособности остаются. или еще какая муть в попытках ее аннулировать.

Да конечно...4 месяца назад апостилировал доверку выписанную в Итальянской деревушке местным натариусом - сделка состоялась.
Rack
 
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  #<1 ... 11581115821158311584
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