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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11582115831158411585
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:29

Ціни КРЖн просто посипались вниз.
В наступному місяці Бомбер видасть статистику, і рили-новобудівці гірко заплачуть.
Вже зараз (-) і по доларовим цінам новобуду, і "вторинки".
А буде скоро (--), а потім і (- - -).
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:08

  cherchiltank написав:Жіноча самітність після 40 - то мабуть важко)

Доживу, обязательно поделюсь. Сейчас могу поделиться тем что мои подружки пошли по разводам и такое г вываливается, что сижу и думаю "нафига такое счастье изначально" )
Из плюсов, мужчины в мнении что женщина это дети, кухня, церковь меняются гораздо медленнее, а полных идиоток готовых просто так любить и слушать беспрекословно в мире становится кратно меньше, я б даже сказала в геометрической прогрессии ) даже на Филиппинах)))
stm
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