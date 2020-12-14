|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:17
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3897
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 962 раз.
- Подякували: 1952 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24554
|16465847
|
|
|1347
|5428536
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|28057
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim