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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11581115821158311584
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:17

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

розмовляв тут з іноземцем, який професійно займається українським питанням, почав мене лікувати з цифрами скільки важить український митно-контрабандний ринок, я такий собі уважно киваю у відповідь, поки він мені якісь цифри від стелі аля зед чи зрадио наводить, а сам думаю - ти ще про український неоподактований і нічим не врегульований рекет під ханжескою назвою «ріелторство» і його реальні обʼєми не підозрюєш, лошара

а рили зараз живуть краще ніж програмісти, десь на рівні блогерів та «експертів», а виглядають взагалі як кінозірки, серйозно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:59

Навіть в економі, "якому нікуди падати", бувають хороші пропозиції.
Точно знаю що 2к цегляна 44кв.м, на 7 з 9 поверхів з ліфтом, на Кучера (Борщагівка) була продана за 33,5к.
І недавно на Відраному проспекті 2к 40кв.м панелька, на середньому поверсі хрущівки за 32,8к.
Обидві ціни з комісіями і самі квартири вбиті. Але якщо подивитися на актуальні схожі оголошення, то ціни 39-45к. І в кожному другому такому оголошенні у вікнах видно ще яскраво зелені дерева. Ринок потроху просідає, але це не видно, бо на реально хороші пропозиції ще є покупці, а дороге сміття в оголошеннях - малює уявну ринкову ціну.
dr_bastm
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