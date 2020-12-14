|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:17
Додано: Вів 13 лют, 2024 21:31
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
розмовляв тут з іноземцем, який професійно займається українським питанням, почав мене лікувати з цифрами скільки важить український митно-контрабандний ринок, я такий собі уважно киваю у відповідь, поки він мені якісь цифри від стелі аля зед чи зрадио наводить, а сам думаю - ти ще про український неоподактований і нічим не врегульований рекет під ханжескою назвою «ріелторство» і його реальні обʼєми не підозрюєш, лошара
а рили зараз живуть краще ніж програмісти, десь на рівні блогерів та «експертів», а виглядають взагалі як кінозірки, серйозно
Додано: Вів 13 лют, 2024 21:59
Навіть в економі, "якому нікуди падати", бувають хороші пропозиції.
Точно знаю що 2к цегляна 44кв.м, на 7 з 9 поверхів з ліфтом, на Кучера (Борщагівка) була продана за 33,5к.
І недавно на Відраному проспекті 2к 40кв.м панелька, на середньому поверсі хрущівки за 32,8к.
Обидві ціни з комісіями і самі квартири вбиті. Але якщо подивитися на актуальні схожі оголошення, то ціни 39-45к. І в кожному другому такому оголошенні у вікнах видно ще яскраво зелені дерева. Ринок потроху просідає, але це не видно, бо на реально хороші пропозиції ще є покупці, а дороге сміття в оголошеннях - малює уявну ринкову ціну.
Додано: Сер 14 лют, 2024 08:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вообще достаточно удивительно, что машины стоимостью и подороже квартир, владельцы продают самостоятельно (либо сбрасывают перекупам (когда им эти 5-10 тыс не играют роли) но машина при этом одна и ее не продают колхозом), а вот с рынком квартир такой эволюции до сих пор не произошло.
И, опять же, за эти десятилетия должны были вырасти настоящие профи риелторы, которые предоставляли бы сервис, но увы.
Додано: Сер 14 лют, 2024 09:11
dr_bastm
если долго мониторить рынок, то можно обнаружить, что эти зеленые деревья — еще 2021-2022 года.
Додано: Сер 14 лют, 2024 10:53
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|