RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11581115821158311584
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:17

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 14.09.13
Подякував: 963 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

розмовляв тут з іноземцем, який професійно займається українським питанням, почав мене лікувати з цифрами скільки важить український митно-контрабандний ринок, я такий собі уважно киваю у відповідь, поки він мені якісь цифри від стелі аля зед чи зрадио наводить, а сам думаю - ти ще про український неоподактований і нічим не врегульований рекет під ханжескою назвою «ріелторство» і його реальні обʼєми не підозрюєш, лошара

а рили зараз живуть краще ніж програмісти, десь на рівні блогерів та «експертів», а виглядають взагалі як кінозірки, серйозно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10965
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:59

Навіть в економі, "якому нікуди падати", бувають хороші пропозиції.
Точно знаю що 2к цегляна 44кв.м, на 7 з 9 поверхів з ліфтом, на Кучера (Борщагівка) була продана за 33,5к.
І недавно на Відраному проспекті 2к 40кв.м панелька, на середньому поверсі хрущівки за 32,8к.
Обидві ціни з комісіями і самі квартири вбиті. Але якщо подивитися на актуальні схожі оголошення, то ціни 39-45к. І в кожному другому такому оголошенні у вікнах видно ще яскраво зелені дерева. Ринок потроху просідає, але це не видно, бо на реально хороші пропозиції ще є покупці, а дороге сміття в оголошеннях - малює уявну ринкову ціну.
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 05.01.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вообще достаточно удивительно, что машины стоимостью и подороже квартир, владельцы продают самостоятельно (либо сбрасывают перекупам (когда им эти 5-10 тыс не играют роли) но машина при этом одна и ее не продают колхозом), а вот с рынком квартир такой эволюции до сих пор не произошло.
И, опять же, за эти десятилетия должны были вырасти настоящие профи риелторы, которые предоставляли бы сервис, но увы.
striped
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3527 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:11

dr_bastm

если долго мониторить рынок, то можно обнаружить, что эти зеленые деревья — еще 2021-2022 года.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 05.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:Вообще достаточно удивительно, что машины стоимостью и подороже квартир, владельцы продают самостоятельно (либо сбрасывают перекупам (когда им эти 5-10 тыс не играют роли) но машина при этом одна и ее не продают колхозом), а вот с рынком квартир такой эволюции до сих пор не произошло.
И, опять же, за эти десятилетия должны были вырасти настоящие профи риелторы, которые предоставляли бы сервис, но увы.
автівки зараз взагалі можна самостійно переоформляти через дію

а з рилами - досі немає політичної волі на законодавчому рівні владнати це питання, насправді професійні люди там є, але вони повинні мати ліцензії, сплачувати податки і жорстко контролюватись державними органами
бо нині ріелторство - це такий доволі простий спосіб для вчорашнього таксиста або доярки заробляти серйозні гроші, там дуже багато лівих людей
до речі «внутрішні неоподатковані резерви» наші іноземні партнери вбачають і в ринку оренди житла також
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10965
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:52

striped ,
но машина при этом одна и ее не продают колхозом)

Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима.
Hotab
 
Повідомлень: 10995
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11581115821158311584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nikita370 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2454, 2455, 2456
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24554 16466691
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2024 19:23
adeges
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428582
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4935)
14.02.2024 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.