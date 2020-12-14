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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11582115831158411585
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 08:04

  asti написав:Так что там с рынком, грядет обвал?!

Вже йде.
Тут публіка не пише про це. Рожеві окуляри і понти - заважають!
Frant
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