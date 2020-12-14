|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:10
finuser521 написав:
А зараз - чого її продавать.
как чего. Шоб жить в землянке. Фран за 10 лет ни разу не озвучил причину зачем надо продавать ликвидную недвижимость.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22171
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:24
Frant написав: finuser521 написав:
Ринок аренди живий - якщо є ремонт то можна здати
Без ремонту люди здають, питання в ціні.
Прибутковість оренди зараз вдвічі меньша, ніж до війни.
а доходность туристического бизнеса в 150 раз стала меньше, так шо недвижка на этом фоне - эталон благополучия.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22171
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:46
Frant написав:
Тому всі продадуть квартири, щоб не платити таких податків
Ну от тоді й нарешті станеться обвал нереальних цін!)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6027
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24554
|16467299
|
|
|1347
|5428611
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|28213
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|