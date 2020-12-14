RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11582115831158411585
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:10

  finuser521 написав:А зараз - чого її продавать.
как чего. Шоб жить в землянке. Фран за 10 лет ни разу не озвучил причину зачем надо продавать ликвидную недвижимость.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:24

  Frant написав:
  finuser521 написав:Ринок аренди живий - якщо є ремонт то можна здати

Без ремонту люди здають, питання в ціні.
Прибутковість оренди зараз вдвічі меньша, ніж до війни.

а доходность туристического бизнеса в 150 раз стала меньше, так шо недвижка на этом фоне - эталон благополучия.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Тому всі продадуть квартири, щоб не платити таких податків
Ну от тоді й нарешті станеться обвал нереальних цін!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6027
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 11582115831158411585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2454, 2455, 2456
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24554 16467299
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2024 19:23
adeges
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428611
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1163)
15.02.2024 09:40
Ринок ОВДП (5668)
15.02.2024 09:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.