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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11582115831158411585
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:10

  finuser521 написав:А зараз - чого її продавать.
как чего. Шоб жить в землянке. Фран за 10 лет ни разу не озвучил причину зачем надо продавать ликвидную недвижимость.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:24

  Frant написав:
  finuser521 написав:Ринок аренди живий - якщо є ремонт то можна здати

Без ремонту люди здають, питання в ціні.
Прибутковість оренди зараз вдвічі меньша, ніж до війни.

а доходность туристического бизнеса в 150 раз стала меньше, так шо недвижка на этом фоне - эталон благополучия.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Тому всі продадуть квартири, щоб не платити таких податків
Ну от тоді й нарешті станеться обвал нереальних цін!)))
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:53

  kingkongovets написав:розмовляв тут з іноземцем, який професійно займається українським питанням, почав мене лікувати з цифрами скільки важить український митно-контрабандний ринок, я такий собі уважно киваю у відповідь, поки він мені якісь цифри від стелі аля зед чи зрадио наводить, а сам думаю - ти ще про український неоподактований і нічим не врегульований рекет під ханжескою назвою «ріелторство» і його реальні обʼєми не підозрюєш, лошара

а рили зараз живуть краще ніж програмісти, десь на рівні блогерів та «експертів», а виглядають взагалі як кінозірки, серйозно

Де лампа з котом? Наркоманія - зло)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:55

  Hotab написав:striped ,
но машина при этом одна и ее не продают колхозом)

Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима.

БМВ 15 річний який коштував 100 тисяч баксів зараз коштує 10 тисяч - квартири в 10 разів зазвичай не обвалюються- до того ж в машині не поживеш)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:56

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:розмовляв тут з іноземцем, який професійно займається українським питанням, почав мене лікувати з цифрами скільки важить український митно-контрабандний ринок, я такий собі уважно киваю у відповідь, поки він мені якісь цифри від стелі аля зед чи зрадио наводить, а сам думаю - ти ще про український неоподактований і нічим не врегульований рекет під ханжескою назвою «ріелторство» і його реальні обʼєми не підозрюєш, лошара

а рили зараз живуть краще ніж програмісти, десь на рівні блогерів та «експертів», а виглядають взагалі як кінозірки, серйозно

Де лампа з котом? Наркоманія - зло)

Думаєте, ККЦ обкурився чогось???? раз написав відверту маячню))))
"Під час війни рили живуть краще, ніж програмісти" :mrgreen: )))))
Хіба що ті рили, хто обслуговує олігархів і чиновників.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:56

  asti написав:Так что там с рынком, грядет обвал?!

Обвалу не буде - буде ще 5 років війни і мʼякого падіння цін
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:51

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  finuser521 написав:Ринок аренди живий - якщо є ремонт то можна здати

Без ремонту люди здають, питання в ціні.
Прибутковість оренди зараз вдвічі меньша, ніж до війни.

а доходность туристического бизнеса в 150 раз стала меньше, так шо недвижка на этом фоне - эталон благополучия.

На західній всі буковелі забиті відпочиваючими. Користуючись безвихіддю (забороною виїзду за кордон), ціни підняли в рази. Мають поставити путіну золотий пам'ятник, як свого часу мешканці Затоки.
Незважаючи на виклики та труднощі, які приносить війна, кількість вакансій у сфері туризму порівняно з минулим роком зросла на 42% (2022 рік – 3794 вакансії, 2023 рік – 6604)
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:07

  whois2010 написав:На західній всі буковелі забиті відпочиваючими. Користуючись безвихіддю (забороною виїзду за кордон), ціни підняли в рази. Мають поставити путіну золотий пам'ятник, як свого часу мешканці Затоки.
Буковель еще не вся Украина. Приятель сдавал посуточно квартиры в Одессе, там сильное падение.
vitaliiangel
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