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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11583115841158511586
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:32

  whois2010 написав:Казати про падіння у 150 разів не коректно.
"150 раз" выражение больше фигуральное. Поинтересуйтесь у тур фирм которые до войны продавали путевки в теплые страны. На моем районе закрылись все.
  whois2010 написав:Каже, 2022 взагалі був чудовим - заповненість майже 100% плюс букінг скасовував комісію. В 2023 підняла вартість проживання.
наверное Западная Украина? Одно время (когда был наплыв беженцев) цены выросли и на Востоке (Днепр Камянское) а сейчас вернулись к довоенным в гривне. Беженцев стало намного меньше, кто то осел на ЗУ, другие выехали в Европу, третьи вернулись к себе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 15 лют, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:36

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Казати про падіння у 150 разів не коректно.
150 раз выражение фигуральное. Поинтересуйтесь у тур фирм которые до войны продавали путевки в теплые страны. На моем районе закрылись все.

Якщо мали на увазі турбізнес за кордон, згоден. Але їм погано вже стало ще у 2020, з ковідом.
Гадав кажете про внутрішній турбізнес, якщо в контексті оренди в Одесі.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:39

  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Казати про падіння у 150 разів не коректно.
150 раз выражение фигуральное. Поинтересуйтесь у тур фирм которые до войны продавали путевки в теплые страны. На моем районе закрылись все.

Якщо мали на увазі турбізнес за кордон, згоден. Але їм погано вже стало ще у 2020, з ковідом.

общий смысл сказанного что недвижимость пока ещё приносит доход и смысла её продавать нет. Если это не прифронтовая зона конечно. С войной инструментов куда вложить деньги стало еще меньше.
  whois2010 написав:Гадав кажете про внутрішній турбізнес, якщо в контексті оренди в Одесі.
внутренний тоже полинял. 7млн потенциальных клиентов выехало в Европу, 3млн на рф. Сколь то там осталось на оккупированных территориях. У остальных просели доходы, и выросли затраты на еду/комуналку. Это всё влияет на спрос и денежные мешки из Киева не в состоянии его скомпенсировать. Хотя локально да, в Буковеле рост.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:56

  vitaliiangel написав:7млн потенциальных клиентов выехало в Европу, 3млн на рф. Сколь то там осталось на оккупированных территориях.

Туго, повільно, проте доходить до публіки.
Що жиру все меньше.
І тортиків на всіх не вистачить. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:07

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:7млн потенциальных клиентов выехало в Европу, 3млн на рф. Сколь то там осталось на оккупированных территориях.

Туго, повільно, проте доходить до публіки.
Що жиру все меньше.
І тортиків на всіх не вистачить. :mrgreen:

да сельские хаты станут пустыми. Или тетрисы?
vitaliiangel
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