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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:32
whois2010 написав:
Казати про падіння у 150 разів не коректно.
"150 раз" выражение больше фигуральное. Поинтересуйтесь у тур фирм которые до войны продавали путевки в теплые страны. На моем районе закрылись все.
whois2010 написав:
Каже, 2022 взагалі був чудовим - заповненість майже 100% плюс букінг скасовував комісію. В 2023 підняла вартість проживання.
наверное Западная Украина? Одно время (когда был наплыв беженцев) цены выросли и на Востоке (Днепр Камянское) а сейчас вернулись к довоенным в гривне. Беженцев стало намного меньше, кто то осел на ЗУ, другие выехали в Европу, третьи вернулись к себе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 15 лют, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:36
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
Казати про падіння у 150 разів не коректно.
150 раз выражение фигуральное. Поинтересуйтесь у тур фирм которые до войны продавали путевки в теплые страны. На моем районе закрылись все.
Якщо мали на увазі турбізнес за кордон, згоден. Але їм погано вже стало ще у 2020, з ковідом.
Гадав кажете про внутрішній турбізнес, якщо в контексті оренди в Одесі.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:39
whois2010 написав: vitaliiangel написав: whois2010 написав:
Казати про падіння у 150 разів не коректно.
150 раз выражение фигуральное. Поинтересуйтесь у тур фирм которые до войны продавали путевки в теплые страны. На моем районе закрылись все.
Якщо мали на увазі турбізнес за кордон, згоден. Але їм погано вже стало ще у 2020, з ковідом.
общий смысл сказанного что недвижимость пока ещё приносит доход и смысла её продавать нет. Если это не прифронтовая зона конечно. С войной инструментов куда вложить деньги стало еще меньше.
whois2010 написав:
Гадав кажете про внутрішній турбізнес, якщо в контексті оренди в Одесі.
внутренний тоже полинял. 7млн потенциальных клиентов выехало в Европу, 3млн на рф. Сколь то там осталось на оккупированных территориях. У остальных просели доходы, и выросли затраты на еду/комуналку. Это всё влияет на спрос и денежные мешки из Киева не в состоянии его скомпенсировать. Хотя локально да, в Буковеле рост.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:56
vitaliiangel написав:
7млн потенциальных клиентов выехало в Европу, 3млн на рф. Сколь то там осталось на оккупированных территориях.
Туго, повільно, проте доходить до публіки.
Що жиру все меньше.
І тортиків на всіх не вистачить.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:07
Frant написав: vitaliiangel написав:
7млн потенциальных клиентов выехало в Европу, 3млн на рф. Сколь то там осталось на оккупированных территориях.
Туго, повільно, проте доходить до публіки.
Що жиру все меньше.
І тортиків на всіх не вистачить.
да сельские хаты станут пустыми. Или тетрисы?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56
cherchiltank написав: Hotab написав:striped
,
но машина при этом одна и ее не продают колхозом)
Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима.
БМВ 15 річний який коштував 100 тисяч баксів зараз коштує 10 тисяч - квартири в 10 разів зазвичай не обвалюються- до того ж в машині не поживеш)
То БМВ или Мерс, что стоили при Юще 100тонн, сейчас за десятку стоят после цыган или зверей, что ухайдокали его ХАДО и ремонтом б/у запчастями с разборок, и нормальный человек, понимая что ему тот МЛ или Х5 надо будет именно восстанавливать оригинальными запчастями не за рупь ведро, как на лайносах и жигах, никогда к такому ведру, держащемуся на двустороннем скотче, не подойдёт, а нормальное авто после допустим двух состоятельных хозяев,что могли его обслуживать у дилера и заправляли его последние два года не по пять литров, никогда чудеса падения в 10 раз за 12-15 лет не покажет, за 20 лет при смене 3х поколений - возможно, но и тогда на шару будет хлам для малолеток обсмотревшихся культовых расейських сериалов в тиктоке.
Так что тут аналогия скорее будет не с киевской квартирой, купленной в 2007/08 годах, а с донецкой или луганской.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:12
vitaliiangel написав:
да сельские хаты станут пустыми. Или тетрисы?
1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:10
Переселенці потроху і хати в «селах» (містечках на 10 +- тисяч населення) якщо там є асфальт до обласного центру - підгрібають . Поки що вигребли оренду всього що з умовами (в туалет на вулицю не хочуть), а потроху і скуплять пусті. В звільнення окупованих територій вірять мало (або воно знищене у них) , а довго в оренді не хочуть.
Можна зайти глянути локальні групи в ФБ містечок на 10-20 тисяч населення , там чимало оголошень про « переселенці куплять чи знімуть».
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Hotab
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