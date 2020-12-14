Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56

cherchiltank написав: Hotab написав: striped ,

но машина при этом одна и ее не продают колхозом)



Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима. Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима.

БМВ 15 річний який коштував 100 тисяч баксів зараз коштує 10 тисяч - квартири в 10 разів зазвичай не обвалюються- до того ж в машині не поживеш) БМВ 15 річний який коштував 100 тисяч баксів зараз коштує 10 тисяч - квартири в 10 разів зазвичай не обвалюються- до того ж в машині не поживеш)

То БМВ или Мерс, что стоили при Юще 100тонн, сейчас за десятку стоят после цыган или зверей, что ухайдокали его ХАДО и ремонтом б/у запчастями с разборок, и нормальный человек, понимая что ему тот МЛ или Х5 надо будет именно восстанавливать оригинальными запчастями не за рупь ведро, как на лайносах и жигах, никогда к такому ведру, держащемуся на двустороннем скотче, не подойдёт, а нормальное авто после допустим двух состоятельных хозяев,что могли его обслуживать у дилера и заправляли его последние два года не по пять литров, никогда чудеса падения в 10 раз за 12-15 лет не покажет, за 20 лет при смене 3х поколений - возможно, но и тогда на шару будет хлам для малолеток обсмотревшихся культовых расейських сериалов в тиктоке.Так что тут аналогия скорее будет не с киевской квартирой, купленной в 2007/08 годах, а с донецкой или луганской.