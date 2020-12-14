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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11582115831158411585
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:10

  finuser521 написав:А зараз - чого її продавать.
как чего. Шоб жить в землянке. Фран за 10 лет ни разу не озвучил причину зачем надо продавать ликвидную недвижимость.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Тому всі продадуть квартири, щоб не платити таких податків
Ну от тоді й нарешті станеться обвал нереальних цін!)))
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:55

  Hotab написав:striped ,
но машина при этом одна и ее не продают колхозом)

Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима.

БМВ 15 річний який коштував 100 тисяч баксів зараз коштує 10 тисяч - квартири в 10 разів зазвичай не обвалюються- до того ж в машині не поживеш)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:56

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:striped ,
но машина при этом одна и ее не продают колхозом)

Машини все ж кратно дешевше квартир , і тому там частіше викуп і перепродаж, аніж посередництво (ріелтовство) без будь-якого ризику своїми грошима.

БМВ 15 річний який коштував 100 тисяч баксів зараз коштує 10 тисяч - квартири в 10 разів зазвичай не обвалюються- до того ж в машині не поживеш)

То БМВ или Мерс, что стоили при Юще 100тонн, сейчас за десятку стоят после цыган или зверей, что ухайдокали его ХАДО и ремонтом б/у запчастями с разборок, и нормальный человек, понимая что ему тот МЛ или Х5 надо будет именно восстанавливать оригинальными запчастями не за рупь ведро, как на лайносах и жигах, никогда к такому ведру, держащемуся на двустороннем скотче, не подойдёт, а нормальное авто после допустим двух состоятельных хозяев,что могли его обслуживать у дилера и заправляли его последние два года не по пять литров, никогда чудеса падения в 10 раз за 12-15 лет не покажет, за 20 лет при смене 3х поколений - возможно, но и тогда на шару будет хлам для малолеток обсмотревшихся культовых расейських сериалов в тиктоке.
Так что тут аналогия скорее будет не с киевской квартирой, купленной в 2007/08 годах, а с донецкой или луганской.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:10

Переселенці потроху і хати в «селах» (містечках на 10 +- тисяч населення) якщо там є асфальт до обласного центру - підгрібають . Поки що вигребли оренду всього що з умовами (в туалет на вулицю не хочуть), а потроху і скуплять пусті. В звільнення окупованих територій вірять мало (або воно знищене у них) , а довго в оренді не хочуть.
Можна зайти глянути локальні групи в ФБ містечок на 10-20 тисяч населення , там чимало оголошень про « переселенці куплять чи знімуть».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:30

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:да сельские хаты станут пустыми. Или тетрисы?

1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:39

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:да сельские хаты станут пустыми. Или тетрисы?

1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?

Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа

Є ще питання? :mrgreen:
Чи до пана ще не дійшло? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа


А можна з доказами та цифрами? Бо я як кандидат фіз-мат наук довіряю лише їм.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:20

  Investor_K написав:
  Frant написав:Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа


А можна з доказами та цифрами? Бо я як кандидат фіз-мат наук довіряю лише їм.

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv
новобуди за 1 рік в доларах -7,3%

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
на вторинці - чомусь немає статистики. Була, недавно.
Пару тижнів назад - навіть були цифри. В доларах (-), за останній місяць.
Барака продався рилам-новобудникам, вирішив не показувати публіці негативний ріст)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:24

  Frant написав:на вторинці - чомусь немає статистики. Була, пару місяців назад
потёрли. что-то скрывают?
vitaliiangel
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