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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2024 17:59
Frant написав: airmax78 написав: Frant написав:
1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти
Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?
Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа
Є ще питання?
Чи до пана ще не дійшло?
Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?
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