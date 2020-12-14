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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11583115841158511586
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:59

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?

Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа

Є ще питання? :mrgreen:
Чи до пана ще не дійшло? :mrgreen:

Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?
airmax78
 
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  #<1 ... 11583115841158511586
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