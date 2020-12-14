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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11583115841158511586
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:59

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?

Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа

Є ще питання? :mrgreen:
Чи до пана ще не дійшло? :mrgreen:

Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?

Заздрити :)

Тим більше - в Тетрісі на цьому тижні зробили чергове прибирання в бібліотеці та дитячій кімнаті і відремонтували ролети на одному з в'їздів в паркінг (чекали більше місяця доки привезуть запчастину через проблеми для вантажівок на польському кордоні,а доки чекали доводилося другим в'їздом користуватися).

Так що тепер чи то вартість квартир подорожчає чи то квартплата )))
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